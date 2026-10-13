Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

BYD’nin İnsansı Robotunun Tasarımı Ortaya Çıktı: Tesla’ya Benzeyecek!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Çinli otomobil devi BYD’nin geliştirdiği insansı robotun tasarımı ortaya çıktı.

BYD’nin İnsansı Robotunun Tasarımı Ortaya Çıktı: Tesla’ya Benzeyecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

İlerleyen yıllarda dünyanın en büyük sektörlerinden birine dönüşmesi beklenen insansı robotlar konusunda her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Artık çok sayıda firmanın bu tarz ürünler geliştirdiğini biliyoruz. Çinli otomobil devi BYD de bunlardan biriydi. Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) tarafından yayımlanan bir patent, BYD’nin kendi imkânlarıyla geliştirdiği ilk insansı robotun tasarım hatlarını gün yüzüne çıkardı.

İçerikten Görseller

BYD’nin İnsansı Robotunun Tasarımı Ortaya Çıktı: Tesla’ya Benzeyecek!
bydrobot

BYD’nin robotu böyle gözükecek

bydrobot

Siyah ve beyaz renk paletine sahip olan robot, insansı görünüme sahip. Robotun baş kısmı yuvarlatılmış kavisli bir yapıyla gelecek. Gövde, kollar ve bacaklar ise çoklu eklem yapısıyla dikkat çekiyor. Tasarımın, BYD yöneticileri tarafından daha önce sosyal medyada ipuçları verilen “Xiao Di” isimli insansı robot modeliyle büyük benzerlikler taşıdığını belirtmek gerek. Şirket, tescillenen bu patentin doğrudan Xiao Di’nin nihai üretim versiyonuna ait olup olmadığını henüz resmi olarak doğrulamadı.

Daha önce basına sızan ve açıklanan bilgilere göre, Xiao Di modeli 1,61 metre boyunda ve 58,5 kg ağırlığında olacak. Robotun hareket kabiliyetini sağlayan toplam 31 serbestlik derecesi bulunacak. Bu da robotun insan eklemlerine yakın esneklikte hareket edebilmesine olanak tanıyacak. En dikkat çeken yönlerinden biri hassas elleri olacak. 1 mm tekrarlanabilir konumlandırma hassasiyetine sahip olan bu marifetli eller; nesneleri kavrama, el kol hareketleriyle etkileşime girme ve işaret ederek anlatım yapma gibi karmaşık görevleri başarıyla yerine getirebilecek.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Bir Yazılımcı Yapay Zekâyla Adobe'un 7 Programını Tek Tek Kopyaladı: Hepsi Ücretsiz!

Bir Yazılımcı Yapay Zekâyla Adobe'un 7 Programını Tek Tek Kopyaladı: Hepsi Ücretsiz!

Sam Altman, Yapay Zekânın Geleceğiyle İlgili Açık Konuştu: "Bazı Kötü Şeyler Olabilir Ama..."

Sam Altman, Yapay Zekânın Geleceğiyle İlgili Açık Konuştu: "Bazı Kötü Şeyler Olabilir Ama..."

Google, Gemini'ın Kullanılabilirliğini Değiştiriyor! Ücretsiz Kullanıcılar İçin Kötü Haber

Google, Gemini'ın Kullanılabilirliğini Değiştiriyor! Ücretsiz Kullanıcılar İçin Kötü Haber

Claude Arayüzüne Türkçe Dil Desteği Geldi (Geç de Olsa...)

Claude Arayüzüne Türkçe Dil Desteği Geldi (Geç de Olsa...)

Claude'un En Hızlı ve Ekonomik Modeli Tanıtıldı: İşte Yeni Haiku 5.5!

Claude'un En Hızlı ve Ekonomik Modeli Tanıtıldı: İşte Yeni Haiku 5.5!

Anthropic'ten Dikkat Çeken Karar: Kullanıcılar Claude ile Konuşurken Artık Bu Kurala Uymak Zorunda!

Anthropic'ten Dikkat Çeken Karar: Kullanıcılar Claude ile Konuşurken Artık Bu Kurala Uymak Zorunda!

Eski CIA Başkanından Çarpıcı Öngörü: "Yapay Zekâ, 2030’a Kadar Savaş Alanındaki Silahları Yönetmeye Başlayabilir"

Eski CIA Başkanından Çarpıcı Öngörü: "Yapay Zekâ, 2030’a Kadar Savaş Alanındaki Silahları Yönetmeye Başlayabilir"

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Robotik

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

Ekim 2026 Chery Fiyat Listesi Belli Oldu: Tiggo 7'ye Zam!

Ekim 2026 Chery Fiyat Listesi Belli Oldu: Tiggo 7'ye Zam!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Ekim 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Belli Oldu: OMODA 7 Neo'da Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Belli Oldu: OMODA 7 Neo'da Kampanya Fırsatı

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Skoda Sahipleri Dikkat: Dünya Genelinde 1,7 Milyon Araç Geri Çağrıldı

Skoda Sahipleri Dikkat: Dünya Genelinde 1,7 Milyon Araç Geri Çağrıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com