Çinli otomobil devi BYD’nin geliştirdiği insansı robotun tasarımı ortaya çıktı.

İlerleyen yıllarda dünyanın en büyük sektörlerinden birine dönüşmesi beklenen insansı robotlar konusunda her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Artık çok sayıda firmanın bu tarz ürünler geliştirdiğini biliyoruz. Çinli otomobil devi BYD de bunlardan biriydi. Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı.

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Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) tarafından yayımlanan bir patent, BYD’nin kendi imkânlarıyla geliştirdiği ilk insansı robotun tasarım hatlarını gün yüzüne çıkardı.

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BYD’nin robotu böyle gözükecek

Siyah ve beyaz renk paletine sahip olan robot, insansı görünüme sahip. Robotun baş kısmı yuvarlatılmış kavisli bir yapıyla gelecek. Gövde, kollar ve bacaklar ise çoklu eklem yapısıyla dikkat çekiyor. Tasarımın, BYD yöneticileri tarafından daha önce sosyal medyada ipuçları verilen “Xiao Di” isimli insansı robot modeliyle büyük benzerlikler taşıdığını belirtmek gerek. Şirket, tescillenen bu patentin doğrudan Xiao Di’nin nihai üretim versiyonuna ait olup olmadığını henüz resmi olarak doğrulamadı.

Daha önce basına sızan ve açıklanan bilgilere göre, Xiao Di modeli 1,61 metre boyunda ve 58,5 kg ağırlığında olacak. Robotun hareket kabiliyetini sağlayan toplam 31 serbestlik derecesi bulunacak. Bu da robotun insan eklemlerine yakın esneklikte hareket edebilmesine olanak tanıyacak. En dikkat çeken yönlerinden biri hassas elleri olacak. 1 mm tekrarlanabilir konumlandırma hassasiyetine sahip olan bu marifetli eller; nesneleri kavrama, el kol hareketleriyle etkileşime girme ve işaret ederek anlatım yapma gibi karmaşık görevleri başarıyla yerine getirebilecek.