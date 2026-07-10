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BYD Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi

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Temmuz ayında elektrikli otomobil satın almayı planlayanlar için BYD'nin kampanyaları dikkat çekiyor. Özellikle HAN modelinde sunulan kampanyalı fiyat, markanın en dikkat çeken fırsatları arasında yer alıyor.

BYD Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi
Deniz Şen Deniz Şen /

Elektrikli otomobil pazarındaki yükselişini sürdüren BYD, Temmuz 2026 döneminde güncel fiyat listesini ve kampanyalarını duyurdu. Türkiye'de satışta bulunan modelleriyle farklı ihtiyaçlara hitap eden marka, premium sedan ve SUV segmentlerinde rekabetçi seçenekler sunmaya devam ediyor.

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Bu içerikte BYD'nin Temmuz 2026 kapsamında öne çıkan indirimli otomobillerini ve güncel fiyat avantajlarını bir araya getiriyoruz. Eğer SEAL, SEALION 7, HAN veya TANG modellerinden birini satın almayı planlıyorsanız, markanın sunduğu kampanyaları ve güncel fiyat listesini aşağıda detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Temmuz ayında en dikkat çekici avantaj ise BYD HAN modelinde sunulan 300 bin TL'lik kampanya olarak öne çıkıyor.

İçerikten Görseller

BYD Temmuz 2026 Güncel İndirimli Otomobiller - Fiyat Listesi
byd

BYD Temmuz 2026 hangi modellerde indirim var?

byd

BYD HAN

BYD'nin elektrikli sedan modeli HAN'ın fiyatında indirime gidildi. Daha önce 4 milyon 873 bin TL olarak açıklanan model, güncel fiyat listesinde 4 milyon 573 bin TL'ye geriledi. Böylece BYD HAN'da 300 bin TL'lik fiyat avantajı sağlanmış oldu. Yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte model, premium elektrikli sedan segmentindeki rekabet gücünü artırdı.

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