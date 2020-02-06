Çakal ve Porsuğun Dostluk Videosu Bilimsel Olarak Açıklandı

Bir çakal ve bir porsuğun dostluk içinde birlikte hareket ettiği görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. 28 yıl önce yapılan bir araştırma ikilinin şaşırtıcı iş birliğini bilimsel olarak açıklıyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, yoğun trafiğin olduğu bir otoyoldan geçmemek için büyük bir drenaj borusu boyunca birlikte seyahat eden bir çakal ve porsuğun görüntüleri, sosyal medyada viral oldu. Ancak bu ikiliyi doğada bir araya getiren şey, yaklaşık 30 yıl önce yapılan bilimsel bir çalışma ile açıklanıyor.

1992 yılında yapılan bir çalışmada, araştırmacılar avcılık söz konusu olduğunda çakalların ve porsukların ortaklık kurduğunu öne sürülüyordu. Çakallar, porsuk arkadaşlarıyla birlikte avlandıklarında, avlarını yakalama konusunda daha becerikli hale geliyorlar. Ayrıca çakallar, porsuklarla birlikte daha fazla alanı koruyabiliyor ve mevcut avlanma alanlarını genişletebiliyorlar.

Aynı av için iş birliği yapmak, doğada yarış halinde olan iki tür için verimsiz görünebilir. Peki neden bir araya geliyorlar? Araştırmaya göre bunlar 'geçici avlanma ortaklıkları'. Çakal ve porsuğun vücut şekli ve avlanma stratejisi birbirlerini tamamlar nitelikte. Porsuklar, yeraltı tünellerinde saklanan küçük hayvanları avlamak için toprağı kazabiliyorlar. Bu sayede porsuklar, sincap gibi avların yer altındaki yuvasını basarak, avın yüzeye çıkmasını sağlıyorlar. Av, yer üstüne kaçtığında bu noktada çakal devreye giriyor ve avı hızlı bir şekilde kovalayarak yakalayabiliyor.

Yani ikilinin dostluğu için aslında karşılıklı fayda sağladıkları bir av ortaklığı denebilir. Araştırmacılara göre çakallar ve porsuklar sadece sincapların daha yoğun olduğu bölgelerde avlanmak için bir araya geliyor. Makalenin yazarlarına göre çakallar, avı arama kısmını porsuklara bırakarak zaman ve enerjiden tasarruf ediyor. Ayrıca hem avcıların hem de avın yoğun olduğu bölgelerde, çakalların yalnız avlanmalarını engelleyen orman yapısı ve porsukların avlanma başarısını engelleyen bazı yuvalar ve stresli bir fiziksel ortam, onları ortaklığa itiyor.

Çakal ve porsuğun birlikte hareket ettikleri video