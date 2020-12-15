CoD: Black Ops Cold War & Warzone 1. Sezon Tanıtım Videosu

Call of Duty: Modern Warfare ve Black Ops Cold War, Warzone modu altında birleşiyor. Uzun süredir büyük bir heyecanla beklenen oyunun ilk sezonuna dair yeni bilgilerle birlikte ilk tanıtım videosu da geldi.

Call of Duty: Modern Warfare, Black Ops Cold War ve Warzone oyunlarının tek bir çatı altında birleştirilmesi uzun zamandır bekleniyordu. Activision, yapmış olduğu açıklamada Black Ops Cold War ve Warzone'da geçerli olacak ilk sezon Battle Pass sistemini 16 Aralık’ta piyasaya süreceklerini söyledi.

Activision, yeni yapılandırmaya karşı olan heyecanı artırmak için bir de tanıtım videosu yayınladı. Birinci sezonda toplamda 100 kademeden oluşacak yeni Battle Pass sistemi, yeni bir operatöre, silahlara ve çeşitli görevlerle gelecek.

Birçok özellik Battle Pass ile birlikte gelecek

Fragmanda Stitch, yeni operatör olarak karşımıza çıkıyor. MAC 10 ve Groza ise oyuna eklenecek yeni silahlar arasında bulunuyor. Silahları kişiselleştirmeye yarayacak birçok skin, charm ve sticker gibi eklentiler de Battle Pass içerisinde sunulacak.

Battle Pass, iki farklı şekilde satışa sunulacak. 1000 Call of Duty Puanı karşılığında standart Battle Pass sunulurken, 2400 CP karşılığında Battle Pass Bundle satın alınabilecek. Battle Pass Bundle, oyuncuların 20 seviye birden atlamasını sağlayıp ödüllere daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.