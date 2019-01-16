Can Sıkıntınızı Sünger Gibi Çekecek 7 İlginç İnternet Sitesi

İnternette yapacak herhangi bir şey bulamamaktan şikayetçiyseniz, bu internet siteleri sıkıntınızı sünger gibi alacak. Sizin için farklı içeriklere sahip 7 internet sitesini derledik.

Günlük işlerimizi hallettikten sonra, genel olarak vaktimizin çoğunu sosyal medyada geçiriyoruz. Elbette bazen sosyal medyadan sıkıldığımız anlar da oluyor. Tam da bu tarz durumlarda, can sıkıntımızı gidermek için oluşturulmuş birçok internet sitesi bulunuyor.

Sıkıcı bir anı eğlenceli hale dönüştürecek internet sitelerini sizler ile paylaşacağımız listede oldukça tuhaf sayfalar bulunuyor. Geniş içerikleriyle, neredeyse her seferinde farklı bir deneyim sunan bu internet sayfalarından çıkmakta zorlanabilirsiniz. Gelin bu eğlenceli internet sayfalarına birlikte göz atalım.

1. Harita ve coğrafya bilgilerinizi oyuna dönüştüren site: Geoguessr

Listemizin ilk internet sitesi, coğrafya bilgilerinizi ve genel kültürünüzü test edebileceğiniz bir tahmin oyunu. Google’ın Steet View özelliği kullanılarak oluşturulmuş internet sayfası Geoguessr’a giriş yaptığınızda, site sizi Dünya üzerinde rastgele bir konuma bırakıyor.

Etrafta hareket edip; yol tabelaları, bayraklar, bitki örtüsü gibi ipuçlarını kullanıyorsunuz. Dünya üzerinde nerede olduğunuzu işaretleyip, doğru konuma ne kadar yaklaştığınızı gösteren bu sitede, art arda 5 farklı konum için tahmin yapmanız isteniyor. 5 farklı tahmine göre oluşan skorunuzu, sosyal medya arkadaşlarınızla paylaşabiliyor, aynı zamanda birden fazla kişiyle karşılıklı olarak da oyun oynayabiliyorsunuz. Geoguessr’a, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2. Pasif Agresif Şifre Makinesi:

Hesaplarımızın güvenliğini sağlayan şifrelerin güçlü olabilmesi için birçok kural belirlenmiş durumda. Neredeyse her sitede farklı kurallara göre şifre oluşturmak zorunda kalıyoruz. Peki kurallara göre oluşturduğumuz şifreler, ne kadar güçlü?

Bu sorunun cevabını esprili bir dille yanıtlayan Pasif Agresif Şifre Makinesi, kişisel şifrelerinizi girdiğinizde hiç beklemediğiniz yanıtlar verebilir. Halihazırda kullandığınız şifreleri test edip, aldığınız yanıtlar ile eğlenebileceğiniz Pasif Agresif Şifre Makinesi’ne, buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

3. Nesli Tükenen Sesler Müzesi: Endangered Sounds

Kimi zaman bir teknolojik ürünle, kimi zaman da bir oyunla hayatımıza gire bazı sesler, ürünün ya da oyunun ömrünün tamamlanmasıyla da hayatımızdan çıkarlar. Örneğin Nokia 3310’un o unutulmaz zil sesini, artık neredeyse hiç duymaz olduk.

İşte bu tarz sesleri birleştirerek bir müze oluşturan yazılımcı Brendan Chilcutt, bizlere adeta sesli bir zaman makinesinin içine girme imkanı tanıyor. Siz de geçmişte kalmış sesleri hatırlamak isterseniz, Nesli Tükenen Sesler Müzesi’ne, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4. Her açıldığında sizi başka bir yere görüten gizemli kapı: Secret Door

Geoguessr gibi Google Maps altyapısı kullanılarak hazırlanmış Gizemli Kapı adındaki internet sayfasında, aklınıza gelmeyen yerleri görme fırsatı yakalayacaksınız. Gizemli Kapı’yı açtıktan sonra, internet sitesi sizi Dünya üzerinde rastgele bir konuma götürüyor.

Sol üstte bulunan Google Maps ikonu sayesinde gittiğiniz yeri öğrenebileceğiniz bu internet sayfasıyla, gidip görmediğiniz yer kalmayacak. Ayrıca internet sayfasını yenileyerek kapıyı açtığınızda, her defasında kendinizi farklı bir konumda bulacaksınız. Bu ilginç internet sitesine, buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

5. Asrın en büyük müzik arşivlerinden birisi: Radiooooo

Ülkelerin geçmişte ve günümüzde dinlediği müziklerin toplanmasıyla oluşturulmuş Radiooooo’da 1900’den günümüze birçok müziğe ulaşabilirsiniz. Ülke seçimi özelliği sayesinde, seçtiğiniz yıllarda o ülkede hangi müzikler dinlendiğini öğrenebileceğiniz internet sitesinde, hızlı ya da yavaş tempo seçeneği de kullanıcılara sunuluyor.

Beğendiğiniz parçaları, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmaya imkan veren Radiooooo’ya kullanıcıların sevdikleri parçaları da eklemeleri mümkün. Rastgele seçeneği ile herhangi bir ülkenin herhangi bir döneminden bir şarkı sunan Radiooooo’yu kullanarak geçmişte yolculuk yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Ateş, su, toprak ve tabii ki de hava: Little Alchemy 2

Kimya biliminden önce, madde ile ilgilenen simyacıların yaptığı çalışmalara göz atmak ister miydiniz? Little Alchemy 2; doğadaki 4 temel maddeyi kullanarak, belirlenmiş 720 farklı maddeyi keşfetmenin keyfine varacağınız bir simya bulmacası sayfası.

Size verilen hava, toprak, ateş ve suyu kullanarak farklı maddeleri keşfedip, keşfettiğiniz maddeler ile yeni keşifler yapacağınız bu internet sayfasına, farklı zamanlarda giriş yapıyor olsanız bile daha önce yaptığınız keşifler kaybolmuyor. Siz de buraya tıklayarak, maddelerin dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

7. Sıkıntı süngeri olan tüm sitelerin atası: BoredButton

Sıkıntıdan patlıyorsanız, BoredButton tam da sizin için oluşturulmuş bir internet sayfası. Siteye girdiğinizde sizi karşılayan kırmızı düğmeye tıkladığınız anda, sıkıntınızı geçirip eğlenmenizi sağlayacak rastgele bir internet sayfası ile karşı karşıya kalacaksınız.

Genellikle tek bir amaca hizmet eden siteler sunan BoredButton, iskambil kartları ile illüzyon numarası yapan bir internet sitesini karşınıza çıkarabileceği gibi, sizi doğum tarihinize göre sizin şarkınızı belirleyen bir internet sitesine de yönlendirebilir. BoredButton’ın eğlenceli sitelerden oluşan kütüphanesine, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İnternette zaman geçirirken aynı zamanda eğlenmenizi sağlayacak internet sitelerini listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Sizin en beğendiğiniz internet sayfası hangisi oldu? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz. İlginç internet sayfalarını, önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, takipte kalın :)