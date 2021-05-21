Son dönemde daha çok evde vakit geçirilmesiyle giderek popüler hale gelmeye başlayan canlı yayın platformları, kullanıcı kitlelerini her geçen gün büyütüyor. Bu kategoride en dikkat çeken uygulamalardan biri olan Bigo Live ise hem canlı yayınlar yaparak para kazanmanızı hem de dünyaca ünlü isimlerin yayınlarını izlemenize imkan tanıyor.

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve mobil uygulama pazarının genişlemesi, farklı uygulamaların hayatımıza girmesini sağladı. Evde vakit geçiren birçok insanın bir araya gelmelerini sağlayan uygulamaların da artmasıyla birlikte eğlenceli vakit geçirmenin alternatif yolları arttı. Bu içeriğimizde sizlere, Türkiye’nin en popüler dijital yayın platformlarından biri olan Bigo Live’dan bahsedeceğiz.

2014 yılından beri hizmet vermekte olan Bigo Live, kullanıcıların canlı yayın yapmalarını veya farklı kişilerle sohbet etmelerini sağlayan bir uygulama. Ülkemizde de hayli popüler olan uygulama, her geçen gün biraz daha genişliyor ve farklı içeriklerle karşımıza çıkıyor. Hatta öyle ki evlerde kapalı olduğumuz dönemde sevilen şarkıcı İrem Derici, bir süre önce Bigo Live’da takipçileriyle buluştu ve hayranlarının sorularını yanıtladığı ve şarkı söylediği bir etkinlik gerçekleştirdi. Oldukça ilgi gören etkinlikte 40 binden fazla kullanıcının katıldığı kaydedildi.

Bigo Live, 400 milyondan fazla kullanıcıya sahip

150’den fazla ülkede kullanılabilen Bigo Live, 400 milyonu aşkın kullanıcısı ve sahip olduğu yapay zeka (AI) sistemi, yayın filtreleri ve sevimli maskotu “Dino” ile birçok kullanıcının sevdiği bir mecra haline gelmiş durumda. Hatta platformun o kadar geniş ve köklü bir kullanıcı kitlesi var ki platform, son birkaç yıldır “BIGO Awards Gala” olarak isimlendirdiği bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinliğe dünyanın dört bir yanından popüler Bigo yayıncıları katılıyor ve hayallerinin gerçek olduğu bu etkinlikte tüm dünyada yayınlanan bir etkinlikte ödül alıyorlar. Dilerseniz siz de yeteneklerinizi sergileyerek geniş kitlelere ulaşabilir ve bu büyük organizasyonun bir parçası olarak uluslararası ödül törenlerinde kendinize yer edinebilirsiniz. Son gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’den de bazı popüler yayıncıların yer alması oldukça ilgi çekmişe benziyor. Bu arada, BIGO Awards Gala etkinliğinin reklamlarının İstanbul Saphire'in girişindeki reklam panolarında sergilendiğini de söyleden geçmeyelim.

Ek olarak; Bigo Live’ın yalnızca bir mobil uygulama olmadığını söylemek gerekiyor. Eğer ilgi gören yayınlar yapabilir ve kendinize geniş bir hayran kitlesi oluşturabilirseniz, bu platform üzerinden çok ciddi paralar da kazanabilirsiniz. Uygulama içi para birimi olan “fasülye”leri toplayarak yeniden uygulama içindeki oyunlara harcayabilir ya da bu fasülyeleri nakite dönüştürüp, bankalar aracılığı ile hesabınıza aktarım gerçekleştirebilirsiniz. Oldukça ilgi çeken bu özelliği ile Bigo Live Türkiye’de şimdiden 15.000’den fazla resmi yayıncıya ulaşmış ve yeni yayıncıları da kabul etmeye devam ediyor.

Eğer sizler de Bigo Live dünyasına katılarak popüler yayıncıları takip etmek ya da canlı yayın yapmak isterseniz, uygulamanın Android sürümüne buradan, iOS sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Bigo Live üzerinden gelir elde etmeyi düşünüyorsanız, buradaki rehber blog sayfasına bir göz atmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Hemen aşağıdaki videoda da ise İrem Derici ile hayranlarının eğlendiği anlara tanıklık edebilirsiniz.

BIGO Awards Gala'nın tanıtımı için hazırlanan bir video ise şöyle