Japonya merkezli video oyun devi Capcom'un başı bilgisayar korsanlarıyla derde girdi. Aktarılan bilgilere göre fidye virüsü kullanan saldırganlar, şirketin birçok özel bilgisini serbest bırakmak için 11 milyon dolar değerinde Bitcoin talep etti.

Street Fighter, Mega Man ve Resident Evil gibi popüler oyun serilerinin arkasındaki isim olan Japon oyun devi Capcom, bu ayın başlarında büyük bir siber güvenlik olayıyla karşı karşıya olduğunu duyurmuştu. Aktarılanlara göre saldırganlar, Japon şirketin gizli bilgilerini paylaşmamak için şirketten 11 milyon dolar fidye ödemesi talep etti.

2019 yılında yaklaşık 900 milyon dolar gelir bildiren Japon oyun devi, siber korsanların da iştahını kabarttı. Şirketten yapılan açıklamada 2 Kasım 2020 itibarıyla Capcom Group ağlarından bazılarının e-posta ve dosya sunucuları dahil olmak üzere belirli sistemlere erişimini etkileyen sorunlar yaşadığı, bunun üçüncü bir şahıs tarafından gerçekleştirilen yetkisiz erişimden kaynaklandığı ve 2 Kasım itibarıyla dahili ağların bazı operasyonlarının durduğu belirtildi.

Saldırganlar, Capcom'dan 11 milyon dolar değerinde Bitcoin talep etti:

Bağımsız bir güvenlik araştırmacısına göre saldırının arkasındaki bilgisayar korsanları, yaklaşık 2000 Capcom sunucusunu ele geçirdi. Buna ek olarak saldırganlar ayrıca mali tablolar, vergi belgeleri, personel verileri, e-postalar, sohbetler ve müşterilerin kişisel bilgileri de dahil olmak üzere yaklaşık 1 TB'lık veriyi ellerinde bulundurduğunu iddia ediyor.

Dosya ve klasörlerin ekran görüntülerini kanıt niteliğinde yayınlayan bilgisayar korsanları, Japon oyun devinden 11 milyon dolar değerinde Bitcoin talep etti. Düzenlenen basın açıklamasında bilgisayar korsanlarının iddialarını 'kısmen' yalanlayan Capcom, "herhangi bir müşteri bilgisinin ihlal edildiğine dair hiçbir gösterge olmadığını" söyledi.

Müşteri bilgilerinin bilgisayar korsanlarının eline geçip geçmediğini muhtemelen uzun bir süre öğrenemeyeceğiz. Öte yandan Capcom, yaşanan olayı yetkililere bildirdi ve soruşturma devam ediyor. Bu haberin yazıldığı tarihte şirketin basın bülteni sayfasında konuya dair herhangi bir güncelleme yayınlanmadı.