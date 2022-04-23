Oyun ve benzeri ekran içeriğini anlık olarak yüksek kalitede kaydeden ve daha sonra dilediğiniz platformda yayınlayabileceğiniz bir formata dönüştüren Capture Card, bilgisayarların ve oyun konsollarının vazgeçilmezidir. Gelin Capture Card nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır bütün detaylarıyla görelim.

Profesyonel bir oyuncu ve yayıncıysanız ya da yalnızca oyun deneyiminizi takipçilerinizle paylaşmak istiyorsanız ekran içeriğinizi anlık olarak yüksek kalitede kaydeden ve daha sonra dilediğiniz platformda yayınlayabileceğiniz bir formata dönüştüren Capture Card cihazı mutlaka duymuşsunuzdur. Pek çok farklı yazılım versiyonu olsa da Capture Card cihazı hala oyun konsolları ve bilgisayarlar için en iyi kaydı oluşturur.

Capture Card harici bir cihaz olduğu için birkaç farklı kablo ile ekran, konsol ve bilgisayar gibi cihazları birbirine bağlamanız gerekiyor. Bu kablolar ihtiyacınız olan aktarım genişliğini sunduğu için ekran içeriğiniz en yüksek kalitede kaydedilir ve Capture Card, bu içeriği pek çok farklı platformda paylaşmaya uygun hale getirir. Gelin Capture Card nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır bütün detaylarıyla görelim.

Capture Card nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Capture Card nedir?

Capture Card; bilgisayarlarda ve oyun konsollarında kullanılan, ekran içeriğini anlık olarak yüksek kalitede kaydeden, pek çok farklı platformda paylaşmaya hazır dijital koda dönüştüren bir cihazdır. Capture Card ile kaydedilen görüntüler daha sonra paylaşılmak üzere olduğu gibi anlık canlı yayın akışında da paylaşılmaya hazırdır. Tüm bilgisayarlar ve farklı nesil oyun konsollarıyla uyumlu olduğunu tercih edilmektedir.

Capture Card ne işe yarar?

Pek çok oyun konsolunun dahili ekran kaydetme özelliğinin ve bilgisayarlar için görüntü yakalama yazılımlarının olduğu bir dönemde neden Capture Card kullanalım sorusu son derece mantıklı. Ancak bir kez olsun oyun oynarken canlı yayın yaptıysanız, özellikle bir oyun konsolu ekranı içeriğini paylaştıysanız farkı anlarsınız.

Capture Card, ekran içeriğini anlık olarak yüksek kalitede kaydetmekle kalmıyor, aynı zamanda canlı yayın akışı için gerekli bant genişliğini de sağlıyor. Üstelik farklı bağlantı portları sayesinde her nesil oyun konsoluna uyumlu olduğu için oyuncuları yeni bir konsol alma derdinden kurtarıyor.

Capture Card nasıl kullanılır?

Adım #1: HDMI kablosunun bir ucunu Capture Card cihazına bağlayın.

HDMI kablosunun bir ucunu Capture Card cihazına bağlayın. Adım #2: HDMI kablosunun diğer ucunu ekrana bağlayın.

HDMI kablosunun diğer ucunu ekrana bağlayın. Adım #3: Bilgisayar ya da oyun konsolunu Capture Card cihazına bağlayın.

Adım #1: HDMI kablosunun bir ucunu Capture Card cihazına bağlayın:

Capture Card, ekran içeriğini anlık olarak yüksek kalitede kaydeden bir cihaz olduğu için öncelikle bir HDMI kablosuna ihtiyacınız var. İlk olarak HDMI kablosunun bir ucunu Capture Card cihazının giriş portuna takmalısınız.

Adım #2: HDMI kablosunun diğer ucunu ekrana bağlayın:

Bir ucunu Capture Card cihazına bağladığınız HDMI kablosunun diğer ucunu oyun konsolu ya da bilgisayarınızı bağladığınız ekranın çıkış portuna bağlamalısınız. Böylece ekran içeriği direkt olarak Capture Card cihazınıza aktarılacak ve kaydedilecek.

Adım #3: Bilgisayar ya da oyun konsolunu Capture Card cihazına bağlayın:

Capture Card cihazı ve ekranı birbirine bağladıktan sonra geldik ekran içeriği sağlayacak cihaza. Bu cihaz bir bilgisayar ya da oyun konsolu olabilir. Bilgisayarınızı ya da oyun konsolunuzu USB ile ya da PCI-e ile Capture Card cihazına bağlayın. Zaten diğer cihazlar birbirine bağlı olduğu için artık ekran içeriği anlık olarak kaydedilmeye ve yayınlanmaya hazır olacak.

Capture Card hangi cihazlarda kullanılır?

Capture Card cihazını birden fazla ekran ile kullandığınız Windows ve MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda, farklı nesil PlayStation oyun konsollarında, farklı nesil Xbox oyun konsollarınızda, 3DS’de, Wii’de, Nintendo Switch’de ve diğer pek çok farklı oyun konsolunda kullanabilirsiniz. Elbette, kullanacağınız cihaza göre farklı bağlantı kabloları kullanmanız gerekecektir.

Capture Card alternatifi yazılımlar:

CamStudio

QuickTime

Monosnap

Jing

VLC

Rendersoft tarafından geliştirilmiş olan CamStudio, ekran içeriğini AVI formatında kaydeden ücretsiz bir ekran kayıt yazılımıdır. Basit ve kullanışlı bir arayüze sahip CamStudio ile profesyonel ekran kayıtları yapabilirsiniz. Şu an için yalnızca Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda kullanılan CamStudio yazılımının dahili bir video düzenleme aracı bulunmuyor olması olumsuz bir özellik olarak söylenebilir.

Hepimizin bir medya oynatıcı olarak tanıdığı QuickTime, aynı zamanda ekran kaydı yapmanıza da imkan sağlıyor. MacOS için geliştirilmiş en iyi ücretsiz yazılımlardan biri olarak kabul edilen QuickTime, aynı zamanda iPhone cihazlarınızda da görüntü ve ses kaydı yapabiliyor. QuickTime ile kaydedilen ekran içeriği WMV, AVI, MKV başta olmak üzere pek çok farklı video dosya formatına dönüştürülebiliyorsunuz.

Ekran içeriği kaydetme, üzerinde çizim yapma ve paylaşma gibi özelliklere sahip olan Monosnap programı üzerinden ekranın bir kısımını ya da tamamını kaydedebilir, özel görüntüleri bulanıklaştırabilir, kayıt alanınızı genişletebilir, kayıtlarınızı ücretsiz bulut depolama alanında saklayabilir, tek tıkla kayıtlarınızı paylaşabilir ve dahili düzenleyici ile ekran kayıtlarınızı özelleştirebilirsiniz.

Oldukça basit ve kullanışlı bir arayüze sahip olan Jing yazılımı, son derece düşük boyutlu olması ile dikkat çekiyor. Özelleştirilebilir yan araç çubuğu sayesinde hızla ekran kaydı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Odak alanını işaretleyerek tam olarak istediğiniz görüntülerin kaydedildiğinden emin olabilirsiniz. Jing yazılımı aynı zamanda geniş bir arşiv oluşturduğu için kolayca geçmiş kayıtlarınıza ulaşabilirsiniz.

Hepimizin bir medya oynatıcı olarak tanıdığı VLC, aynı zamanda ekran kaydı yapmanıza da imkan sağlıyor. Basit ve kullanışlı bir arayüze sahip olduğu için konu hakkında bilgisi olmayan kullanıcılar bile kolayca ekran kaydı oluşturabilirler. Herhangi bir codec bileşeni indirmeye gerek kalmadan tüm videolarınızı oynatabileceğiniz VLC; Windows, MacOS, iOS ve Android başta olmak üzere tüm işletim sistemleriyle uyumludur.

Capture Card ile ekran kaydetme yazılımları arasındaki farklar:

Öncelikle Capture Card, var olan donanımıza bağlı olmayan ayrı bir cihazdır. Bu nedenle çalıştığı zaman sistem performansınıza herhangi bir olumsuz etki yapmaz. Ancak ekran kaydetme yazılımları bilgisayarınızın dahili donanım gücü ile çalıştıkları için direkt olarak performans üzerinde etki yaratacaklardır.

Capture Card cihazları çok daha yüksek ses ve görüntü kalitesinde kayıt ve aktarım yapabilirler. Ekran kaydetme yazılımları, özellikle ücretsiz olanları, çoğu zaman tam olarak istenilen ses ve görüntü kalitesinde kayıt yapmazlar. Ancak birinin ücretli, birinin ise pek çok ücretsiz alternatifi olması profesyoneller için olmasa da amatör oyuncular için önemli bir tercih sebebidir.

Ekran içeriğinizi anlık olarak yüksek kalitede kaydetmenizi sağlayan ve daha sonra ya da canlı olarak yayınlanmak üzere hazırlayan Capture Card nedir, ne işe yarar gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu cihaz yerine kullanabileceğiniz alternatif yazılımlardan bahsettik. Capture Card ve alternatifi yazılımlar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.