Dizinin başrol oyuncularından Finn Wolfhard'a göre Netflix'in en popüler dizilerinden Stranger Things'in 4. sezonu, 2022'de yayınlanacak. Daha önceki söylentiler, yeni sezonun Ağustos 2021'de yayınlanabileceğini ifade ediyordu ki en yeni haberlere göre Ağustos 2022'de prodüksiyon çalışmaları yeni bitmiş olacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film yayın platformu olan Netflix, en popüler yapımlarından biri olan Stranger Things'in 3. sezonunu Temmuz 2019'da abonelerinin beğenisine sunduğundan, 2021 yılında dizinin 4. sezonunun yayınlanması bekleniyordu. Ancak dizide Mike Wheeler karakterini canlandıran Finn Wolfhard'a göre yeni sezon bu yıl karşımıza çıkmayacak.

Ünlü isimlerin hayranları ile çevrimiçi ortamda bir araya gelip iletişim kurabildikleri bir platform olan Fanmio'da Stranger Things hayranlarından birinin dizinin 4. sezon yayın tarihi ile ilgili sorusuna yanıt veren Wolfhard, 4. sezonun "önümüzdeki yıl bir ara yayınlanacağını" ifade etti.

COVID-19 salgını, Stranger Things 4. sezon çalışmalarını ağırlaştırmış durumda

3. sezon ile 4. sezon arasına 3 yıl gibi uzun bir sürenin girmesinin en temel nedeni, tahmin edebileceğiniz gibi COVID-19 salgını. Konuyla ilgili söylentilere göre dizinin çekimleri salgın nedeniyle oldukça ağır ilerliyor ve dizinin prodüksiyon çalışmaları Ağustos 2021'de anca tamamlanmış olacak. Bu doğruysa Stranger Things 4. sezonun Mart ya da Nisan 2022'de yayınlanmasının son derece olası olduğunu ifade edebiliriz.

Dizinin 2022 yılında yayınlanacağına dair son açıklama, bizzat dizinin başrol oyuncularından birinden gelmiş olsa da bu konuda henüz Netflix tarafından yapılmış resmi bir açıklamanın bulunmadığını hatırlatalım. Şirket, salgının hafiflemesi ve çekimlerin hızlanmasıyla birlikte 4. sezonu yılın son çeyreğine yetiştirmek de isteyebilir.