Cem Yılmaz'dan Tepkilere Göndermeli Paylaşım Geldi

Diamond Elite Platinum Plus stand-up gösterisiyle Netflix'te boy gösteren Cem Yılmaz, gösterisindeki bazı ifadeler nedeniyle insanları ikiye bölmüştü. Yılmaz, gelen tepkilerin ardından göndermeli bir paylaşım yaptı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeni stand-up gösterisi Diamond Elite Platinum Plus ile Netflix’teki yerini aldı. Fakat yılbaşı gecesinde yayına giren 1 saat 34 dakikalık stand-up gösterisi, izleyenleri ikiye bölen ifadelere ve esprilere yer verdi. İzleyicilerin ikiye bölünmesine neden olan ifadeler, aslında Netflix’in sayfasında yer alan konudaki cümleyle özetleniyordu.

Cem Yılmaz, Netflix sayfasında da belirtildiği üzere son gösterisinde hicivsel ve samimi bir stand-up gösterisi yaparak Türklerin yurt dışı tatilleri ve kendi çocukluğu hakkında hikâyeler anlatıyordu. Fakat bu hikâyelerdeki bazı ifadeler, özellikle de ‘kiliseden bozma ev’ esprisi, Türkiye’de izleyenlerin bir kısmının hak verdiği, diğer kısmınınsa tamamen karşı çıktığı bir ifade idi.

Cem Yılmaz, bu tepkilerin ardından göndermeli bir Tweet paylaştı:

Tweet’i göremiyorsanız buraya tıklayın.

Cem Yılmaz, geçtiğimiz dakikalarda bu tepkilerin ardından göndermeli bir GIF ile ‘Sanatçı, toplumun aynasıdır’ sözlerine yer verdi.

Cem Yılmaz’ın gösterisine gelen olumlu ve olumsuz tepkilerden bazıları: