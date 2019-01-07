CES 2019'da Uber ve Lyft'e Eğlenceli Bir Rakip Geliyor

Yolculuklarda sıklıkla tercih edilen Uber ve Lyft, geçtiğimiz sene büyük bir başarı grafiği yakaladılar. Sektörü tamamen avuçlarına alan iki dev şirkete, bu sene iddialı bir rakip geliyor.

İsimleri sansasyonel davalara karışmış olsa da, Uber ve Lyft uygulamaları geçtiğimiz sene en çok kullanılan uygulamalardan oldu. Zaman zaman medyada bu şirketlere karşı yapılan şikayetler gündeme geliyordu ancak müşteriler aldıkları hizmetten oldukça memnunlar. Oldukça geniş bir hedef kitlesi olan bu firmalar, adeta pazarı paylaşmış durumdaydılar. Bu sene CES 2019'da tanıtılacak olan "SoMo" isimli yeni uygulama ise bu durumu tersine döndürebilir.

"Planla, Paylaş, Yolculuk et" mottosuyla farklı bir konsept yaratmayı amaçlayan şirket, rakiplerinin aksine yapılan yolculuklara hikayeler katılmasını sağlıyor. Somo, günümüzde oldukça popüler olan sosyal medyayı işin içine katarak, bu tarz hizmetler kullanan genç kesimin oldukça ilgisini çekeceğe benziyor. Temel olarak işleyiş mantığı bir aracı paylaşmak veya taksilerden daha uygun rakamlara, güvenli bir şekilde ulaşım sağlamak olsa da barındırdığı eğlenceli özellikler, uygulamayı öne çıkarıyor.

Yolculuk yapmak istediğinizde uygun aracı bulmak, ortak bir araç kullanılacaksa kişileri organize etmek ve plan yapmak için uygulamadan uygulamaya gezmeniz gerekiyor. Somo, sizin için tüm bu süreci tek bir noktada buluşturuyor. Toplanma adı verilen bir başlık altında; gittiğiniz yeri, amacınızı, istediğiniz her türlü bilgiyi paylaşarak bir açık grup kurabiliyorsunuz.

Bu sayede tanıdığınız kişiler de dahil olmak üzere, pek çok insan sizin yolculuğunuza dahil olmak için grubunuza katılabiliyor. Kişilerin lokasyonlarının da anında ortak alanda paylaşılabildiği uygulama, bulunulan bölgedeki fiyatların da kıyaslamasını yaparak, kullanıcıya anında sunuyor.

Kişiler dilerse, gidilecek olan aktiviteleri sosyal medya üzerinden paylaşarak, aynı aktiviteye katılacak olan insanlara kolaylıkla erişim sağlayabiliyor. Daha şimdiden kayıtlı 1,4 milyon araca sahip olan uygulama, dünya genelinde 350 şehirde hizmet verecek. Açıklanan şehirler arasında şimdilik Türkiye'den bir şehir bulunmuyor.