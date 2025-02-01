DeepSeek'in sunulmasıyla yapay zekâ dünyasında kartlar yeniden dağıtılmaya başladı. Biz de ChatGPT, DeepSeek ve Gemini'yi üniversite sınavına sokarak onlara ufak bir sınama yaptık.

Artık hayatımızın her alanında başvurduğumuz yapay zekâ araçları olmadan yapamaz olduk. Bu araçların gittikçe çeşitlenmesi, akıllara şu soruyu getiriyor: En çok hangisine güvenmeliyiz?

Biz de buradan yola çıkarak ufak bir sınama yapmak istedik. DeepSeek, ChatGPT ve Gemini'ye 2024 yılının TYT üniversite sorularından yönelttik. İşte sonuçlar...

Türkçe sorusuyla başlıyoruz.

Soru #1:

Yapay zekâ araçlarının cevapları:

Deepseek

ChatGPT

Gemini

İlk sorumuzda ChatGPT, sınav rakiplerinden geride kalıyor. Cevabı D olması gereken soruya B olarak cevap veriyor.

Haydi bir şans daha verip bir Türkçe sorusu daha soralım.

Soru #2:

Yapay zekâ araçlarının cevapları:

DeepSeek

ChatGPT

Gemini

Bu soruda üç yapay zekâ aracımız da doğru cevaba ulaşıyor. Gemini, epey detaylı bir şekilde anlatıyor hatta.

Sırada Sosyal Bilimler var. Bir tarih sorusuyla devam edelim.

Soru #3:

Yapay zekâ araçlarının cevapları:

DeepSeek

ChatGPT

Gemini

Üçünün de tarih bilgisi iyiymiş belli ki. Doğru cevaba hepsi ulaştı. Gemini yine çok detaylı bir açıklama yaptı.

Biraz da coğrafya bilgilerini sınayalım.

Soru #4:

Yapay zekâ araçlarının cevapları:

DeepSeek

ChatGPT

Gemini

Bu soruda elenen, Gemini oluyor. Sen o kadar detaylı yaz yaz, sonra yanlış cevabı bul...

Eveeet, geldik matematiğe.

Soru #5:

Yapay zekâ araçlarının cevapları:

DeepSeek

ChatGPT

Gemini

Devreler yandı. Gemini, "Hocam soru yanlış ya!" tribine girerken ChatGPT direkt yanlış cevap verdi. Bu sorunun kazananı ise DeepSeek oldu.

Fen Bilimleri'nde ne yapacaklar bakalım?

Soru #6:

Yapay zekâ araçlarının cevapları:

DeepSeek

ChatGPT

Gemini

Kimyada da tarih kadar iyilermiş. Doğru cevabı üç yapay zekâ aracı da buldu.

Son soruya geldik. Fizikte onları zorlamayı deneyelim.

Soru #7:

Yapay zekâ araçlarının cevapları:

DeepSeek

ChatGPT

Gemini

ÖSYM'nin cevap anahtarına göre yapay zekâ araçlarının üçünün de cevabı yanlış. Cevap anahtarında doğru yanıt A şıkkı olarak yazıyor.

Sonuçlara gelecek olursak...

Üç yapay zekâ aracına toplamda 7 soru yönelttik. DeepSeek'in skoru 7 üzerinden 6, ChatGPT'nin skoru 7 üzerinden 4, Gemini'nin skoru 7 üzerinden 4 oldu.

Galip DeepSeek gibi görünüyor ancak unutmamak gerekir ki bu sorular tamamen rastgele seçildi ve sayıları az. Tüm üniversite sınav sorularını yöneltseydik bambaşka sonuçlar elde edebilirdik.

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