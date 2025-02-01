Artık hayatımızın her alanında başvurduğumuz yapay zekâ araçları olmadan yapamaz olduk. Bu araçların gittikçe çeşitlenmesi, akıllara şu soruyu getiriyor: En çok hangisine güvenmeliyiz?
Biz de buradan yola çıkarak ufak bir sınama yapmak istedik. DeepSeek, ChatGPT ve Gemini'ye 2024 yılının TYT üniversite sorularından yönelttik. İşte sonuçlar...
Türkçe sorusuyla başlıyoruz.
Soru #1:
Yapay zekâ araçlarının cevapları:
- Deepseek
- ChatGPT
- Gemini
İlk sorumuzda ChatGPT, sınav rakiplerinden geride kalıyor. Cevabı D olması gereken soruya B olarak cevap veriyor.
Haydi bir şans daha verip bir Türkçe sorusu daha soralım.
Soru #2:
Yapay zekâ araçlarının cevapları:
- DeepSeek
- ChatGPT
- Gemini
Bu soruda üç yapay zekâ aracımız da doğru cevaba ulaşıyor. Gemini, epey detaylı bir şekilde anlatıyor hatta.
Sırada Sosyal Bilimler var. Bir tarih sorusuyla devam edelim.
Soru #3:
Yapay zekâ araçlarının cevapları:
- DeepSeek
- ChatGPT
- Gemini
Üçünün de tarih bilgisi iyiymiş belli ki. Doğru cevaba hepsi ulaştı. Gemini yine çok detaylı bir açıklama yaptı.
Biraz da coğrafya bilgilerini sınayalım.
Soru #4:
Yapay zekâ araçlarının cevapları:
- DeepSeek
- ChatGPT
- Gemini
Bu soruda elenen, Gemini oluyor. Sen o kadar detaylı yaz yaz, sonra yanlış cevabı bul...
Eveeet, geldik matematiğe.
Soru #5:
Yapay zekâ araçlarının cevapları:
- DeepSeek
- ChatGPT
- Gemini
Devreler yandı. Gemini, "Hocam soru yanlış ya!" tribine girerken ChatGPT direkt yanlış cevap verdi. Bu sorunun kazananı ise DeepSeek oldu.
Fen Bilimleri'nde ne yapacaklar bakalım?
Soru #6:
Yapay zekâ araçlarının cevapları:
- DeepSeek
- ChatGPT
- Gemini
Kimyada da tarih kadar iyilermiş. Doğru cevabı üç yapay zekâ aracı da buldu.
Son soruya geldik. Fizikte onları zorlamayı deneyelim.
Soru #7:
Yapay zekâ araçlarının cevapları:
- DeepSeek
- ChatGPT
- Gemini
ÖSYM'nin cevap anahtarına göre yapay zekâ araçlarının üçünün de cevabı yanlış. Cevap anahtarında doğru yanıt A şıkkı olarak yazıyor.
Sonuçlara gelecek olursak...
Üç yapay zekâ aracına toplamda 7 soru yönelttik. DeepSeek'in skoru 7 üzerinden 6, ChatGPT'nin skoru 7 üzerinden 4, Gemini'nin skoru 7 üzerinden 4 oldu.
Galip DeepSeek gibi görünüyor ancak unutmamak gerekir ki bu sorular tamamen rastgele seçildi ve sayıları az. Tüm üniversite sınav sorularını yöneltseydik bambaşka sonuçlar elde edebilirdik.
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