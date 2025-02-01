DeepSeek, ChatGPT ve Gemini'yi Üniversite Sınavına Soktuk: Kim Galip Geldi Dersiniz?

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DeepSeek'in sunulmasıyla yapay zekâ dünyasında kartlar yeniden dağıtılmaya başladı. Biz de ChatGPT, DeepSeek ve Gemini'yi üniversite sınavına sokarak onlara ufak bir sınama yaptık.

Artık hayatımızın her alanında başvurduğumuz yapay zekâ araçları olmadan yapamaz olduk. Bu araçların gittikçe çeşitlenmesi, akıllara şu soruyu getiriyor: En çok hangisine güvenmeliyiz?

Biz de buradan yola çıkarak ufak bir sınama yapmak istedik. DeepSeek, ChatGPT ve Gemini'ye 2024 yılının TYT üniversite sorularından yönelttik. İşte sonuçlar...

Türkçe sorusuyla başlıyoruz.

Soru #1:

türkçe sorusu

Yapay zekâ araçlarının cevapları:

  • Deepseek

deepseek

  • ChatGPT

chatgpt

  • Gemini

gemini

İlk sorumuzda ChatGPT, sınav rakiplerinden geride kalıyor. Cevabı D olması gereken soruya B olarak cevap veriyor.

Haydi bir şans daha verip bir Türkçe sorusu daha soralım.

Soru #2:

türkçe soru

Yapay zekâ araçlarının cevapları:

  • DeepSeek

deepseek yapay zeka

  • ChatGPT

yapay zek

  • Gemini

gemini yapay zeka

Bu soruda üç yapay zekâ aracımız da doğru cevaba ulaşıyor. Gemini, epey detaylı bir şekilde anlatıyor hatta.

Sırada Sosyal Bilimler var. Bir tarih sorusuyla devam edelim.

Soru #3:

tarih sorusu

Yapay zekâ araçlarının cevapları:

  • DeepSeek

tarih soru cevap

  • ChatGPT

tarih cevap

  • Gemini

ai

Üçünün de tarih bilgisi iyiymiş belli ki. Doğru cevaba hepsi ulaştı. Gemini yine çok detaylı bir açıklama yaptı.

Biraz da coğrafya bilgilerini sınayalım.

Soru #4:

coğrafya sorusu

Yapay zekâ araçlarının cevapları:

  • DeepSeek

deepseek ai

  • ChatGPT

chatgpt ai

  • Gemini

gemini ai

Bu soruda elenen, Gemini oluyor. Sen o kadar detaylı yaz yaz, sonra yanlış cevabı bul...

Eveeet, geldik matematiğe.

Soru #5:

matematik sorusu

Yapay zekâ araçlarının cevapları:

  • DeepSeek

deepseek

  • ChatGPT

gpt

  • Gemini

gemini ai

Devreler yandı. Gemini, "Hocam soru yanlış ya!" tribine girerken ChatGPT direkt yanlış cevap verdi. Bu sorunun kazananı ise DeepSeek oldu.

Fen Bilimleri'nde ne yapacaklar bakalım?

Soru #6:

üniversite sınavı sorusu

Yapay zekâ araçlarının cevapları:

  • DeepSeek

soru cevap

  • ChatGPT

chatgpt soru

  • Gemini

yapay zeka sorular

Kimyada da tarih kadar iyilermiş. Doğru cevabı üç yapay zekâ aracı da buldu.

Son soruya geldik. Fizikte onları zorlamayı deneyelim.

Soru #7:

fen sorusu

Yapay zekâ araçlarının cevapları:

  • DeepSeek

deepseek giriş

  • ChatGPT

chat gpt

  • Gemini

gemini yapay zeka

ÖSYM'nin cevap anahtarına göre yapay zekâ araçlarının üçünün de cevabı yanlış. Cevap anahtarında doğru yanıt A şıkkı olarak yazıyor.

Sonuçlara gelecek olursak...

Üç yapay zekâ aracına toplamda 7 soru yönelttik. DeepSeek'in skoru 7 üzerinden 6, ChatGPT'nin skoru 7 üzerinden 4, Gemini'nin skoru 7 üzerinden 4 oldu.

Galip DeepSeek gibi görünüyor ancak unutmamak gerekir ki bu sorular tamamen rastgele seçildi ve sayıları az. Tüm üniversite sınav sorularını yöneltseydik bambaşka sonuçlar elde edebilirdik.

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