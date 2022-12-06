Frederic Besse adlı kullanıcı, sohbet botu ChatGPT'yi sanal bilgisayara dönüştürdü, bu sanal bilgisayarın içinde ChatGPT çalıştırdı, sonra onu da sanal bilgisayara dönüştürdü. Peki nasıl?

Henüz geçtiğimiz hafta yayınlanan ve şimdiden bir milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan sohbet botu ChatGPT, yapabildikleriyle herkesi şok etmeyi başardı. Makine öğrenimi ile geliştirilen ve geliştirilmeye devam eden bot, sıfırdan bir mobil uygulama bile geliştirebilir, en karmaşık yazılım sorularından bazılarını bile cevaplayabilir nitelikteydi.

Tabii bu bot, son günlerde yazılım dünyasının ana odağı haline dönüştü. Fakat geçtiğimiz gün bir kullanıcı, botu bir adım öteye taşıyarak botu bir sanal makineye dönüştürdü. Inception-vari bir şeye dönüşen bot, normalde internete ‘erişemediğini’ söylese de bu sanal makine ile dolaylı olarak internete de erişilmesini sağladı.

Peki ‘makine içinde makine’ oluşturma süreci nasıl başladı?

Her şey, yukarıdaki komutla başladı. Frederic Besse adlı kullanıcı, ChatGPT’ye “Linux terminali” olarak çalışmasını söyledi. Yapay zekâya kendi isteği olmadan hiçbir komut yazmamasını, yorum yapmamasını ve normalde terminalde gözükecek çıktıları kod bloğunda göstermesini söyledi. Ardından ilk komutu da yazdı: “pwd”. Böylece makine içinde hangi dosyada bulunduğunu gördü.

Besse, kendisini doğrudan root (kök) konumunda buldu. Sonrasında makine üzerinde değişiklik yapıp yapamadığını görmek için öylesine şakalara yer veren bir metin belgesi oluşturdu ve bu süreç de başarıyla tamamlandı. Fakat makineyi kontrol etmek henüz sona ermedi.

Ekran kartı var mı? Yokmuş:

ChatGPT’nin çalıştığı sunucuya bağlı NVIDIA ekran kartının olup olmadığı da tabii büyük merak konusuydu. Fakat ne yazık ki sonuç olumsuz çıktı. Ancak en önemli elementlerden birinin varlığı kanıtlandı:

Hani internetten bilgi alamıyordun? Böyle aldırtırlar:

ChatGPT’de bir internet sitesinden bilgi almak istediğinizde, kendisi size ‘tarayıcı erişiminin olmadığını’ söylüyordu. Ancak sanal bilgisayara dönüşen ChatGPT, dolaylı olarak internete erişim sağladı:

Besse, terminal tabanlı Lynx aracını kullanarak herhangi bir internet sitesine erişebilir oldu. Hatta bota kendi evini de ziyaret ettirip, evinin duvarlarını (HTML), dekorasyonunu (CSS) ve akıllı cihazlarını (JavaScript) da böyle göstertti:

Olay iyice Inception’a döndü, ChatGPT içinde beyni çalıştırıldı:

ChatGPT’nin internet sitesindeki kodları, aslında botun ‘Assistant’ isimli bir ana bot ile çalıştığını gösteriyordu. Besse, sonraki adımında ChatGPT üzerinden Assistant ile sohbet etmeye başladı. Alternatif bir gerçeklik oluşturuldu.

Sonsuzluğa doğru yol da açıldı:

Besse, bot içinde bot çalıştırmaktan bir adım öteye de geçti ve bu botu da bir sanal makineye çevirmeye çalıştı. Yazımızın başındaki ilk komutu, aynı şekilde Assistant’a da yazdı. Sonuç başarılı oldu. Bot içindeki bot da bir sanal makineye dönüştü.

Besse, kendi deneylerini burada sonlandırsa da bu çalışma, ChatGPT ile neler yapılabileceği hakkında da yeni bir görüş sundu.