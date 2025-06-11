OpenAI patronu Sam Altman, ChatGPT'nin enerji tüketimiyle ilgili konuştu. Altman, popüler yapay zekâ aracına sorulan bir sorunun ne kadar su tükettiğini açıkladı.

Yapay zekâ teknolojileri çok işimize yarıyor ve bizi yepyeni bir çağa sokuyor olsa da bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de enerji tüketimi gibi konular. Örneğin geçen ay yapılan bir araştırmada beş saniyelik bir yapay zekâ videosu üretmenin 1 saatlik mikrodalga kullanımına eşit olduğu görülmüştü.

Peki yapay zekâ ne kadar su tüketiyor? Bu konuda bir açıklama direkt olarak ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’ın CEO’su Sam Altman’dan geldi. Sam Altman, ChatGPT’ye sorulan bir sorunun ne kadar su tükettiğini açıkladı.

ChatGPT’ye sorulan bir soru, bir çay kaşığının 15’te 1’i kadar su tüketiyor

Sam Atlman’ın yaptığı açıklamaya göre ChatGPT’ye sorulan bir soru, 0,32 ml civarında su tüketiyor. Altman, bunu “bir çay kaşığının 15’te 1’i” olarak da söyleyerek daha da basitleştirmiş. ChatGPT’ye her gün milyonlarca soru sorulduğunu düşündüğümüzde ciddi bir su tüketimine denk geldiğini söyleyebiliriz. Örneğin 1 bardak su, yaklaşık 625 adet ChatGPT sorgusuna denk geliyor.

Buna ek olarak enerji tüketimiyle ilgili de konuştu. OpenAI CEO’sunun söylediğine göre dünyanın en popüler yapay zekâ aracına yapılan bir sorgu ortalama 0,34 watt saat civarında enerji harcıyor. Bu da bir fırının 1-2 saniye arasında çalışmasına bedel. Ayrıca ileride yapay zekânın maliyetinin elektrik maliyetiyle aynı seviyeye gelmesi gerektiğini de eklemiş.

Altman’ın verilere nasıl ulaştığı konusunda bir bilgi yok. Yani kaynağı olmadığı için doğru ya da yanlış diyemiyoruz. Maalesef özellikle su konusunda öyle büyük bir araştırma da henüz yok. Tahminlere göre her yapay zekâya ve hatta veri merkezlerinin yerine göre su tüketimi değişebilir. Örneğin Washington Post’a göre 100 kelimelik bir e-posta içeren bir yapay zekâ sorgusu, bir şişe su tüketiyor. Daha fazla araştırma yapıldığında bu konu netlik kazanacaktır. Ancak burada kesin olan şey, yapay zekânın enerji tüketimine odaklanılmasının şart olduğu