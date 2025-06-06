OpenAI, New York Times’ın telif hakkı davası kapsamında çıkan mahkeme emriyle “silinen” ChatGPT sohbetlerini 30 gün yerine süresiz olarak saklamak zorunda bırakıldı. Şirket, bu kararı “mahremiyete aykırı” buluyor ve kararı temyize taşımaya hazırlanıyor.

Geçen ay çıkan bir mahkeme kararı, OpenAI’ye kullanıcılar silmek istese bile “tüm çıktı verilerini” saklama yükümlülüğü getirdi. Normal şartlarda OpenAI, kullanıcı bir sohbeti sildiğinde ilgili içeriği 30 gün saklayıp kalıcı olarak siliyordu. Ancak New York Times’ın açtığı telif hakkı davası kapsamında OpenAI artık bu politikayı uygulayamayacak. Şirket, silinmiş sohbetleri “süresiz” arşivlemek zorunda kalacak.

OpenAI COO’su Brad Lightcap, konuyla ilgili yaptığı açıklamada mahkeme kararını bir “aşırı müdahale” ve “uzun süredir geçerli gizlilik normlarının terk edilmesi” olarak nitelendiriyor. Lightcap’a göre OpenAI, kullanıcıların gizliliğini koruma konusunda uzun zamandır reel bir politika izlerken, bu tür bir karar “gizlilik" politikalarını zayıflatıyor.

ChatGPT'yi ister ücretli ister ücretsiz kullanıyor olun; yazışmalarınız saklanacak!

OpenAI, bu saklama şartının yalnızca free (ücretsiz), Pro, Plus ve Team aboneliklerine sahip ChatGPT kullanıcılarını etkileyeceğini belirtiyor. ChatGPT Enterprise veya ChatGPT Edu müşterileri -veya “sıfır veri saklama” anlaşması imzalamış şirketler- bu karardan muaf tutulacak. OpenAI, saklanan verilerin kamuoyuyla paylaşılmayacağını, yalnızca “küçük, denetlenen bir hukuk ve güvenlik ekibinin” yasal amaçlarla erişimi olacağını vurguluyor.

New York Times, 2023 yılında OpenAI ve Microsoft’a karşı telif hakkı ihlali davası açarak, her iki şirketi de “milyonlarca” NYT makalesini AI modellerini eğitmek için kullanmakla suçlamıştı. Yayın, silinen sohbetlerin arşivlenmesinin, ileride dava sürecinde delil teşkil edebileceğini öne sürerek bu bilgilerin saklanmasını talep etmişti. Dolayısıyla mahkeme de, “gerektiğinde dava sürecini desteklemek üzere” silinen verilerin yok edilmemesi yönünde bir karar çıkardı.