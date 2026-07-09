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ChatGPT'nin Sesli Modu Güncellendi: Gerçek Bir İnsanla Konuşuyormuş Gibi Hissedeceksiniz!

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OpenAI, ChatGPT'nin sesli modu için yeni GPT-Live isimli yeni ses modelleri duyurdu.

ChatGPT'nin Sesli Modu Güncellendi: Gerçek Bir İnsanla Konuşuyormuş Gibi Hissedeceksiniz!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

ChatGPT, dünyanın en popüler yapay zekâ aracı konumunda. OpenAI tarafından geliştirilen aracın aynı zamanda sesli modu da bulunuyor. Bu mod yoluyla kullanıcılar yapay zekâyla direkt olarak sohbet ederek yardım alabiliyorlar. OpenAI, bu sesli modu olabildiğince doğal ve gerçekçi yapmaya çalışıyordu.

Şimdi ise bu konuda yepyeni bir duyuru geldi. OpenAI, ChatGPT’nin sesli moduna seviye atlatacak yepyeni ses modelleriyle karşımıza çıktı. Artık yapay zekâ aracıyla sohbet etmek çok daha doğal, gerçek bir insanla konuşuyormuş gibi hissettirecek. Bu modeller, GPT-Live-1 ve GPT-Live-1 mini olarak karşımıza çıkıyor.

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Gerçek bir insanla konuşuyormuş gibi hissedeceksiniz

OpenAI tarafından paylaşılan bilgilere göre bu yeni modeller, çok daha doğal bir konuşma tonuna sahip ve karşılıklı konuşma sırasındaki duraklamaları, geçişleri çok daha başarılı bir şekilde yönetebiliyor. Bir yapay zekâyla konuşmayı gerçek bir insanla konuşmaya daha çok benzetmeyi amaçladıklarını söyleyebiliriz.

Modellerin en dikkat çekici özelliği ise "full-duplex" yani tam çift yönlü iletişim yeteneğine sahip olmaları. Bu sayede yapay zekâ, aynı anda hem konuşup hem de sizi dinleyebiliyor. ChatGPT içinde halihazırda bulunan sesli modu varsayılan olarak GPT-Live-1 mini modeliyle değiştiriyor. Ücretli abonelik katmanlarında yer alan kullanıcılar ise daha büyük ve gelişmiş olan ana GPT-Live-1 modeline erişim sağlayabilecekler.

OpenAI'ın eski ses altyapısı, kullanıcının sesini önce metne dönüştüren bir konuşma-metin modeli, ardından cevabı üreten bir büyük dil modeli ve son olarak cevabı seslendiren bir metin-konuşma modelinden oluşan üçlü bir kombinasyon kullanıyordu. Yeni modeller ise bu karmaşık ve gecikmeli yapıyı ortadan kaldırarak doğrudan ses tabanlı bir deneyim sunuyor.

OpenAI, bu yeni ses modunun özellikle uzun soluklu sohbetler için tasarlandığını vurguluyor. Şirketin bir yöneticisi, yürüyüşleri esnasında bu sesli özellik sayesinde yapay zekâ ile 30 ila 40 dakika süren kesintisiz konuşmalar gerçekleştirdiğini ifade etti. Ayrıca kullanıcıların sözünü durduk yere kesme sorununu çözdüğü de aktarıldı. Yeni ses modu, arama, akıl yürütme veya ajan yetenekleri gerektiren karmaşık sorguları arka planda şirketin en son metin modellerinden biri olan GPT-5.5'e gönderiyor ve bu esnada kullanıcıyla olan sesli sohbet akışını kesintisiz bir şekilde sürdürebiliyor.

Tabii ki mükemmel değil. Gerçekleştirilen canlı Hintçe çeviri demosunda, asistanın oldukça ağır bir Amerikan aksanına sahip olduğu ve konuştuğu Hintçenin kulağa yapay geldiği görüldü. Şirket, yeni modun "en çok konuşulan dillerin çoğu" için optimize edildiğini söylese de spesifik bir dil listesi paylaşmadı. Mükemmel olmasa da şimdiden bilim kurgu filmlerini aratmayan seviyeye geldiğimizi söyleyebiliriz.

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