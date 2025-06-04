OpenAI, ChatGPT'yi iş dünyasında birçok kesimin sıklıkla kullandığı pek çok araçla bağlantılı olarak çalışabilecek şekilde güncellediğini duyurdu.

Dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ aracı olan ChatGPT, iş dünyasına yönelik birçok yeni özellikle güncellendi. ChatGPT artık toplantıları kaydedip yazıya dökebiliyor, farklı bulut servislerine bağlanabiliyor ve derinlemesine araştırmalar yapabiliyor.

Yeni güncellemeyle birlikte ChatGPT; Dropbox, Box, SharePoint, OneDrive ve Google Drive gibi popüler platformlara bağlanabiliyor. Bu da kullanıcıların bu servislerdeki dosyalar üzerinden bilgi alıp analiz yapmasına olanak tanıyor. Örneğin bir analist yatırım raporu hazırlarken şirketin sunum dosyalarını doğrudan ChatGPT ile analiz edebiliyor.

Toplantılar da kayıt edilebilecek

Toplantı kayıt özelliği sayesinde de artık görüşmeler yazıya dökülebiliyor, önemli noktalar zaman damgasıyla not ediliyor ve yapılacak işler listelenebiliyor. Bu notlar üzerinden de yine bilgi sorgulaması yapılabiliyor. Üstelik bu bilgiler, OpenAI’ın proje ve kodlama aracı olan Canvas'a dönüştürülerek daha verimli hâle getirilebiliyor.

Ayrıca OpenAI, HubSpot ve Linear gibi iş araçlarıyla da derin araştırma bağlantıları sunuyor. Kullanıcılar artık yalnızca internet değil, bu uygulamalardan gelen bilgilerle de detaylı raporlar oluşturabiliyor. Bu özellik, ChatGPT’nin "Deep Research" aracı üzerinden kullanılabilecek.

Tüm bu yeni özellikler, elbette Plus ve Pro üyesi olan kullanıcılar için sunulmuş durumda. MCP (Model Context Protocol) desteği ise Pro, Team ve Enterprise kullanıcılarına özel.