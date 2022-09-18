"Christina'nın Dünyası" Eserinin Üzücü Hikâyesi

1948 yılında ortaya çıkan ve gerçek hikâyesinde hem üzüntü hem de motivasyon barındıran 'Christina'nın Dünyası' tablosuna yakından bakıyoruz.

Güncel teknolojinin yardımıyla dijital sanattan ilerleyen ve geleneksel yolları tercih ederek kâğıt ve kalemle bağını koparmayan sanatçıları zaman zaman sizlerle buluşturuyoruz. Bunun yanında birbirinden farklı mekânlarda görebileceğiniz, oldukça popüler eserlerin detaylarını ve arkalarındaki hikâyeleri de sizlere anlatıyoruz.

Daha önce tişörtlerden duvar kağıtlarına kadar her yerde görebileceğiniz Kanagawa Dalgası eserini detaylarıyla ve tarihiyle birlikte anlatmıştık. Şimdiyse biraz daha batı yönüne gidiyor ve Amerika’dan bir eseri, Christina’nın Dünyası’nı (Christina’s World) inceliyoruz.

Nasıl ortaya çıktı bu eser?

Söz konusu tablo, Amerikalı sanatçı Andrew Wyeth tarafından 1948 yılında ortaya çıktı. Sanatçının, söz konusu eseri Amerika’nın Maine eyaletinde bulunan Cushing kasabasında yaptığı biliniyor. Zaten kendisi, eserin ilham verici noktalarını da bu bölgede yakaladı.

Tabloda gördüğünüz evler ve yerde duran kadın kurmaca bir sahneyle oluşturulmadı. Burası gerçekten de var olan bir yer. Ek olarak odak noktasında duran kadın da Wyeth’in tanıdığı biri. Dahası, esere ilham olan kişi de ta kendisi.

Cushing’e gittiği sırada Wyeth’in eşi, onu çocukluk arkadaşı Anna Christina Olson ile tanıştırdı:

Christina ve Andrew

Kardeşi Alvaro Olson ile çiftlik evinde yaşayan Christina, Wyeth ailesiyle oldukça yakındı. Öyle ki Wyeth’in sanatı üzerinde çalıştığı zamanlarda, onların evinde bir odayı kullandığı bile düşünülüyor. Ne olursa olsun, Olson kardeşler ve Wyeth ailesinin arasında sıcak bir bağ olduğu kesin.

Peki ne oldu da iş bu tablonun ortaya çıkmasına vardı?

Alvaro (Christina'nın erkek kardeşi) ve Andrew

Christina’nın Dünyası tablosuna ilk baktığınızda arka planı hakkında nasıl bir çıkarım yaptınız? Şahsen ben evine gidemeyen genç bir kız canlandırdım gözümde. Fakat benim kafamda bu kızın eve gitmesini engelleyen şey evin uzaklığı ya da kızın yorgunluğu değildi. Daha çok o dönemlerde kırsal kesimde hoş karşılanmayacak olan fakat kendi dünyasında ona normal görünen bir şey yaptığını ve bu sebeple evde istenmediğini düşünmüştüm.

Ama işler hiç de öyle değilmiş:

Tabloda, Christina’nın bedenine baktığımızda belinin alt kısmından itibaren cansız bir görüntü bizleri karşılıyor. Belinden itibaren yukarıda kalan kısım ise zayıf olmasına rağmen oldukça aktif görünüyor. Bu da alt taraftaki cansızlığı daha çok göze batırıyor desek yanlış olmaz.

Başta Christina’nın çocuk felci geçirdiği ve bu sebeple de belinden itibaren alt kısmı kullanamadığı düşünülüyordu. Fakat daha sonra bunun charcot-marie-tooth ismiyle bilinen ve sinirleri etkileyerek kasları zayıf kılan başka bir hastalıktan kaynaklandığı düşüncesi ortaya atıldı. İki durum da yaşlılıkla daha da kötüleşiyor.

Tekerlekli sandalye kullanmak istemeyen Christina, evinin çevresinde bu hâlde dolaşıyordu:

Bazı düşüncelere göre de Wyeth, bir gün camdan bakıp Christina’yı bahçede bu şekilde ilerlerken görüp bu tabloyu yapmaya başlamıştı. Sonuç olarak tablodaki Christina’nın durumunun oldukça üzücü olduğunu söyleyebiliyoruz.

Fakat bu durum Christina için böyle değildi:

Wyeth, tablosunda Christina’nın hâline acımıyordu. Aksine, çevredeki herkesin ‘umutsuz’ olarak nitelendirdiği kadere cesurca tutunmasını takdir ediyordu. Fakat bunun, eserin depresif havasını kapatmadığı da ortada.

Diğer detaylara da göz atalım:

Arkada çiftlik evini ve diğer yapıları görüyoruz. Fakat ortamda herhangi bir ağaç veya yerdeki çimlerden başka bitki görünmüyor. Sadece üst taraftaki evlerin birinde, uzakta da olsa az sayıda kuş dikkat çekiyor. Yan taraftan eve doğru giden motorlu araç izleri de boşuna koyulmamış. Onlar da Christina’nın içinde bulunduğu zor durumu daha da gözümüze sokuyor.

Bunun dışında çimlerin detaylı işlenişi, Christina’nın saçında yer alan detaylar ve uzaktaki evlerin bile oldukça detaylı olması bu tablonun gerçekliğine büyük katkı sağlayan etkenlerden.

Eser hakkında diğer ilginç bilgiler:

Tabloya baktığımızda genç bir kız görüyoruz fakat Christina, bu tablo ortaya çıktığında 55 yaşındaydı . Ayrıca öyle bir poz, yaşlı birini rahatsız edeceğinden Wyeth’in eşi Betsy James modellik yapmıştı. Sadece eller, kollar ve elbise Christina’nın.

. Ayrıca öyle bir poz, yaşlı birini rahatsız edeceğinden Wyeth’in eşi modellik yapmıştı. Sadece eller, kollar ve elbise Christina’nın. Wyeth’in babası Newell Wyeth de oldukça popüler bir sanatçıydı. Sanat camiasında dönen düşüncelere göre Wyeth’i depresif renk tonları kullanımına iten şey, babasının ölümü oldu.

de oldukça popüler bir sanatçıydı. Sanat camiasında dönen düşüncelere göre Wyeth’i depresif renk tonları kullanımına iten şey, babasının ölümü oldu. Wyeth, 2009 yılında hayata gözlerini yumdu.

yılında hayata gözlerini yumdu. Christina, Wyeth’in farklı eserlerine de ilham kaynağı oldu.

Tablo hakkında eklemek istediğiniz şeyler varsa yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Zira üzerine yapılan tartışmalar durmak bilmiyor.

Kaynaklar: MoMA, Farnsworth Art Museum, Jason Drake, Art in Context, Ulusal Sağlık Sistemi