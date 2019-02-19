Dünyadaki tarayıcı pazarının neredeyse üçte ikisini elinde bulunduran Google Chrome daha da hızlanıyor. Chrome’un yeni özelliğini ve bugünden bu özelliği kullanmaya nasıl başlayabileceğinizi bu haberde anlattık.

Google Chrome, tarayıcı pazarının tartışmasız hakimi konumunda. Pazarın yaklaşık %65’ine sahip olan tarayıcının en yakın rakibi ise %11 pazar payına sahip. Google, Chrome’un sahip olduğu avantajı korumak için yeni özellikler geliştiriyor. Chrome tecrübesini hem mobilde hem de masaüstünde aynı şekilde yaşamak gibi artıları bu tarayıcıyı öne çıkarsa da Chrome’un da zaman zaman can sıkan yanları var.

Chrome’un sıkıntılı yanlarının en başında tarayıcının RAM tüketimi geliyor. Google da bu durumun farkında ve Chrome’u daha RAM dostu hale getirmeye çalışıyor. Üzerinde çalışılan yeni özelliğin amacı da bunu gerçekleştirmek.

Özelliğin ne zaman çıkacağı ve ne zaman resmi olarak Chrome’a ekleneceği bilinmiyor ama aslında özelliği bugün kullanmaya başlamak mümkün.

Yeni Özelliği Nasıl Kullanabilirsiniz?

Google’ın yeni Chrome özelliklerini test ettiği ‘deneysel’ bir versiyonu var. Bu versiyonun adı Chrome Canary. Google Chrome Canary, firmanın sitesinden indirilebiliyor. Buraya tıklayarak indirme sayfasına gidebilirsiniz.

Google, yeni özelliği test etme amacıyla Chrome Canary’e eklemiş durumda. Özellik “Skip best effort tasks” adıyla anılıyor ve kullanımı oldukça basit. Özetlemek gerekirse yeni özellik sayesinde önceliği düşük olan işlemleri yapmayı bırakan Chrome, hem RAM’i rahatlatıyor hem de bilgisayarın daha rahat çalışmasını sağlıyor. Özellikle ilgili daha önce bir haber yapmıştık:

Özelliğin Google Chrome Canary’deki tanımı, “Bu bayrak havadayken, en düşük önceliğe sahip olan görevler, kapanma anına kadar gerçekleştirilmeyecek. Düşük öncelikle görev kuyruğu hafıza kullanımını arttırabilir. Ayrıca, bu bayrak havadayken Chrome’u neredeyse tamamen aynı şekilde kullanmak mümkün olsa da, kullanıcı verilerinin diske yazılması, belleğin silinmesi, metriklerin raporlanması ya da bileşenlerin güncellenmesi gibi bazı görünmeyen operasyonlar, kapatma işlemine kadar gerçekleştirilmeyecek.” şeklinde yapıldı.

Canary kullanıyorsanız, bu özellik en son sürüme eklenmiş durumda. Özelliği etkinleştirmek için arama çubuğuna chrome://flags/#disable-best-effort-tasks yazıp enter tuşuna basın. Açılan ayarlar sayfasından “Skip best effort tasks” seçeneğinin yanındaki bayrağa tıklayın. Yandaki açılabilir menüyü açın ve “Enabled” seçeneğini seçin. Daha sonra da Chrome Canary’yi tekrar başlattığınızda özellik çalışacaktır.