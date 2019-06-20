Chromium Tabanlı Edge, Windows 7 ve Windows 8 İçin Hazır

Microsoft'un büyük umutlar beslediği Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısı, eski Windows işletim sistemleri içinde kullanıma sunuldu. Windows 8, Windows 8.1 ve Windows 7 kullanıcıları, uygulamanın günlük olarak güncellenen versiyonunu indirip kullanmaya başlayabilirler.

Microsoft, işletim sistemlerinde yakaladığı başarıyı internet tarayıcıları parazında bir türlü yakalayamadı. Internet Explorer, gerçek bir alternatifi yokken kullanılıyordu ancak sonradan piyasaya çıkan diğer tarayıcılar, Internet Explorer'ı kullanıcıların sadece kendi istedikleri tarayıcıları indirmek için bir ya da iki kez kullandığı bir uygulama haline getirdi. Microsoft'ta zaten bu durumun farkındaydı. Windows 10 ile birlikte işletim sistemleri konusunda çok büyük yenilikler yapan Microsoft, Internet Explorer yerine Microsoft Edge'i müşterilerinin hizmetine sundu. Ancak bu internet tarayıcısı da beklenen etkiyi görmedi. Hal böyle olunca Microsoft çareyi Edge'i bir kez daha yenilemekte buldu.

Aylar önce Microsoft, Chromium tabanlı yeni bir Edge üzerinde çalıştığını resmen ilan etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Chromium tabanlı Microsoft Edge, kullanıcıların hizmetine resmen sunuldu. Şimdilik test aşamasında olan Edge, 2 farklı sürüm halinde kullanıcılar tarafından indirilerek kullanılabiliyor. Bu sürümlerin kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görmesi hem Microsoft'un bu konudaki iştahını kabartıyor hem de kullanıcılardan aldıkları raporlarla uygulamadaki eksiklikler gideriyorlar.

İlk olarak Windows 10 kullanıcıları tarafından deneyimlenebilen Chromium tabanlı Edge, daha sonra macOS işletim sistemini kullanan kişiler için hizmete sunulmuştu. Microsoft, bugün yaptığı bir duyuruyla uygulamanın günlük olarak güncellenen sürümü 'Canary Channel'ı Windows 8.1, Windows 8 ve Windows 7 kullanıcılarının da hizmetine sunduğunu açıkladı.

Bu duyuruyla birlikte Microsoft'un eski işletim sistemini kullanan bilgisayar sahipleri de Chromium tabanlı Edge'i kullanma imkanına sahip oldular. Microsoft'un Linux ile ilgili yapılan çalışmaları düşünüldüğünde uygulamanın en kısa sürede Linux tabanlı sistemlerde de kullanılmaya başlanması bekleniyor.

Eğer bugüne kadar indirmediyseniz, Chromium tabanlı Edge'in günlük yada haftalık olarak güncellenen sürümlerini burada bulunan bağlantıyı kullanarak, kendinize uygun bir şekilde indirebilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken şey ise bu uygulamanın hala test aşamasında olduğu. Bu yüzden uygulamada çökme, yavaşlama gibi bazı sorunlar olabilir.