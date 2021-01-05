Ardahanlılar, Milli Piyango İdaresi'ne Tepki Gösterdi

Ardahanlılar, Çıldır ilçesini ve Çıldır Gölünü Kars'ta gösteren Milli Piyango İdaresi'ne tepkili. Ardahanlı vatandaşlar ve belediye başkanı Faruk Demir, 9 Ocak 2021'de çekilişi yapılacak bilet üzerinde yapılan hatanın telafi edilmesini istiyor.

Milli Piyango İdaresi’nin 9 Ocak 2021 çekilişi için hazırladıkları bilette, Doğu Anadolu bölgesinin simgelerinden birisi olan Çıldır Gölüne yer verilmiş, bağlı olduğu il olarak da Ardahan yerine Kars olarak gösterilmiş.

Hal böyle olunca da Ardahan’da yaşayan insanlar bu olaya karşı tepkilerini göstermeye başladı. Ardahan’ın Şenlik bölgesinde bir araya gelen vatandaşlar ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Milli Piyango’nun böyle bir hataya düşmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, durumun bir an önce düzeltimesini talep ettiler.

Milli Piyango İdaresi'nden hatanın telafi edilmesi talep edildi

Çıldır Gölünün Ardahan yerine Kars’ta gösterilmesinden dolayı üzüntü duyduğunu dile getiren Faruk Demir, bugüne kadar Kars - Ardahan ayrımı yapmamış olsalar da Milli Piyango İdaresi gibi köklü bir kuruluşun böyle bir hataya düşmesinden rahatsız olduklarını, yapılan hatanın en kısa zamanda düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Demir, gazetecilere yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı; "9 Ocak 2021 yılında çekilecek olan Milli Piyango çekilişinde şanlı, şerefli Çıldır ilçemiz ve onun çok güzel gölü Kars sınırları içerisinde gösterilmiş. Çıldır Gölü ve Çıldır ilçesi de Ardahan coğrafyası içerisindedir. Bir kısmı Kars’ın coğrafi sınırıyla ilintilidir ama Çıldır ilçesi ve Çıldır Gölü bizim kontrolümüzdedir. Biz Ardahanlılar olarak Milli Piyango İdaresine Ardahanlıları üzen bu büyük hatadan, yanılgısından geri dönmesini ve telafi edecek bir organizasyonu yapmalarını rica ediyoruz."