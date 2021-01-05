Özel Eğitim Kurslarının Yüz Yüze Eğitim Tarihi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ile gönderdiği yazıyla özel eğitim kurslarının yüz yüze eğitime geçeceği tarihi açıkladı. Bakanlık, özel eğitim kurslarının sokağa çıkma kısıtlamasına uymak şartıyla 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime başlayabileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim kurumlarındaki kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin yüz yüze eğitime gireceği tarih açıklandı. MEB, açıklanan kursların sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayabileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan COVID-19 vakaları nedeniyle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında tüm özel öğretim kurumlarının 20 Kasım 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verdiği hatırlatıldı.

Özel öğretim kursları yüz yüze eğitime geçebilecek

İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazıda, özel öğretim kurumlarında yer alan çeşitli kursların yüz yüze eğitimine 15 Şubat 2021 tarihinde başlanabileceği söylenirken, İçişleri Bakanlığı'nın 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulmasına devam edileceği vurgulandı.

Yüz yüze eğitime başlanacak kurslarda eğitim dönemi sonunda sınav yapılacak

Özel bir eğitimin ardından sertifika veren bu kurslarda yüz yüze eğitim olduğu için eğitim döneminin sonunda sınav yapılabileceği ifade edilirken, bu noktada da sokağa çıkma kısıtlamalarına dikkat edileceği belirtildi.

Müdürlüklere gönderilen yazıda burslara da yer verildi. 5580 Sayılı Kanun kapsamında özel öğretim kurumlarından burs vermek isteyen kurumlar, burs verecekleri öğrenci ve kursiyerlerin tespitine yönelik sınav yapma süreleri mayıs sonuna kadar uzatıldı.