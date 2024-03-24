Dünyadaki bazı şehirler, kendine has özellikleri ve yapılarıyla bizlerin dikkatini çekiyor. Özellikle bu şehirlerden bir tanesi var ki gerçekliğimize tamamen aykırı. Gelin, Çin'in en büyük şehirlerden biri olan Chongqing’in ilginçliklerine bir bakalım.

28 milyonluk nüfusuyla Çin’in en büyük şehirlerinden olan Chongqing, Yangtze Nehri'nin yanındaki tepeler üzerine kurulduğu hâlde çok sayıda gökdelene sahip. Bu gökdelenler de bildiğimiz türden değiller. Chongqing'deki şehir planlamacılar ve mimarlar arazi sorununu çözmek için birçok yeni yol yapmış ve şehri sıra dışı yapılarla tasarlamış.

Şehir; modern mimarisi, evlerin içinden geçen tren yolları, neredeyse gökyüzüne uzanan köprüleri ve yaşamın her alanına dokunan yenilikçi tasarımlarıyla âdeta bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Bu anlamda Chongqing; sadece Çin'in değil, dünyanın da en ilginç şehirlerinden bir tanesi.

Chongqing’de bazı tren yollarının binaların içinden geçtiğini biliyor muydunuz?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi şehir oldukça dağlık bir bölgede yer alıyor. Tabii bununla da bitmiyor. Şehrin nüfus yoğunluğu o kadar fazla ki tren yoluna yer açmaları gerekiyor. Bu alışılmadık tren yolu, 19 katlı binanın 6-8. katları boyunca doğrudan inşa edilmiş.

Yol, Chongqing Rail Transit No.2'nin bir parçası ve binanın Liziba İstasyonu olarak bilinen bir durağı bile var. Apartman sakinleri oradan rahatça trene binebilirken trendeki yolcular da apartman sakinlerinin yaşam alanlarına bir bakış atma fırsatı buluyor. Ses ve titreşim izolasyonunun gelişmişliği sayesinde trenin geçişi, bina sakinleri için önemli bir ölçüde rahatsızlık teşkil etmiyor.

Yükseklik korkunuz varsa binaları birbirine bağlayan 40 metre yükseklikteki bu köprüden geçemeyebilirsiniz.

Bildiğimiz yaya köprülerinden farklı olarak Chongqing’deki köprüler, hem yükseklikleri hem de binaları birbirine bağlamasıyla biliniyor. 40 metre yükseklikte yürümek çok kolay bir iş olmayabilir ama Chongqing’de yaşayan insanlar bu duruma alışmış.

Chongqing'deki teleferik sistemi, şehrin karmaşık coğrafyası ve yoğun şehirleşmesi içinde hem pratik bir araç hem de eşsiz bir turistik cazibe.

Chongqing'de birçok teleferik buluyor. Bunlardan bir tanesi ise ön plana çıkıyor. Yuzhong’dan Nanan’a uzanan, Yangtze Nehri'nin muhteşem manzaraları üzerinden geçen bir rotada hizmet veren Yangtze Nehri Teleferiği, yaklaşık 2110 metre uzunluğunda.

Teleferik, yerel halk arasında "Gökyüzü Otobüsü" olarak da biliniyor ve her gün 10 binden fazla insanı taşıyarak Chongqing'in hareketli yaşamında önemli bir yere sahip oluyor. Aynı zamanda teleferik, yoğun trafikten kaçınarak hızlı ve rahat bir şekilde seyahat etme imkânı sağlıyor.

Bu şehirde binalar ulaşımı kolaylaştırmak için var!

Chongqing'in Nanan Bölgesi'nde 5 katlı bir binanın üstüne kurulan yol, hem araç trafiği için hem de çevresindeki binalar arasında bağlantı noktası olarak kullanılıyor. Binanın zemin katında birkaç dükkân, diğer katlarında ise otopark bulunuyor. Tabii bu yolun ne kadar güvenilir olduğu bir tartışma konusu.

Ölü alanları değerlendirmek konusunda usta olan mimarlar, bu sefer de alışveriş merkezinin çatısına oyun alanı yapmış.

Nanan Bölgesi'ndeki Marble Rock Area'da bir alışveriş merkezinin çatısına büyük bir oyun alanı inşa edilmiş. Oyun alanı 17.000 metrekarelik bir alana sahip ve de halka ücretsiz olarak açık.

Chongqing’de, yüzen bir restoranın gemiyle taşındığını da görebilirsiniz.

Impression Jiangjin adlı bir restoranın gemiyle taşındığı anlar bu şehrin ilginçliklerinden bir tanesi daha. Yangtze Nehri'nde yarattığı kirlilik nedeniyle taşınmasına karar verilen restoran, bir gemi üzerinde görülüyor. Daha önce binaların böyle taşındığına rastlamamışızdır ama bu şehirde her şey mümkün.

Yine bir çatı, yine bir yapı!

Chongqing’de bulunan 6 katlı bir binanın hem en üst katında hem de en alt katında benzin istasyonu bulunuyor. Binanın orta katları ise otopark olarak değerlendiriliyor.

Birinci kattaki benzin istasyonu Changjiang Binjiang yoluna, çatıdaki ise Nanqu yoluna bağlanıyor. İnsan “Nedir bu Çinlilerin çatılara olan merakı?” diye sormadan edemiyor doğrusu.

Bir labirenti andıran, dünyanın en karmaşık kavşağı: Huangjuewan Kavşağı

Huangjuewan Kavşağı; toplamda 20 rampadan, 5 kattan ve 8 farklı yönde ilerleyen yoldan oluşuyor. Oldukça karmaşık bir yapıya sahip olan kavşakta bir yol kaçırmanız, oradan çıkmanızı bir hayli zorlaştırıyor.

Kavşaktaki yolların toplam uzunluğunun 16 km olduğu düşünülüyor ve 3 büyük otoyolu da bu kavşak birleştiriyor. Böyle bir şehirden çok da düzgün yollar beklemiyorduk zaten.

31 kat aşağıda dünyanın en derin metrolarından biri: Hongyancun Metro İstasyonu

Hongyancun İstasyonu, yerin 116 metre altına inşa edildi. Metronun çıkışına ulaşmak ise sanıldığından çok daha uzun sürüyor. Metro çıkışına gelebilmek için 8 bölümden oluşan uzun yürüyen merdivenlerden geçmeniz gerekiyor. Bu da yaklaşık 10 dakikanızı alıyor.

Hongyancun İstasyonu şu anda Çin'deki en derin, dünyada ise Pyongyang'daki metro istasyonundan sonra ikinci en derin metro istasyonu.

Son olarak, Chongqing’den bahsetmişken gökdelenlerden bahsetmeden olmaz.

Gökdelenler geleceğin dünyasının vazgeçilmezleri ve Chongqing de bir gökdelen şehri. Şehirde 2021 yılı itibarıyla 200 metrenin üzerinde 60'a yakın gökdelen bulunuyor ve bunların 6'sı supertall (yüksekliği 300 metrenin üzerinde olan binalar).

Bu gökdelenlerin en özgün olanı ise Chaotianmen Nehri kıyısındaki Raffles City adlı bina kompleksi. 8 kuleden oluşan bu kompleksin en yüksek iki kulesi 355 metre, bitişiğindeki dört kulenin her biri 265 metre yüksekliğinde. Bu yapının en dikkat çeken kısmı, kulenin hemen üzerinde yer alan gökyüzü köprüsü.

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