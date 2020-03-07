Çin'de Corona Virüsü Hastalarının Kaldığı Otel Çöktü

Çin'in Fujian eyaletinde bulunan ve karantina bölgesinde yer alan Xinjia Express Hotel isimli otel çöktü. Şu an enkaz altında 70'e yakın kişinin olduğu düşünülüyor.

Corona virüsü, dünyanın ilgisini ciddi derecede üzerine toplamışken yeni bir olay yaşandı. Çin'in Fujian kentinde bulunan Xinjia Express Hotel isimli otel, Türkiye saatiyle 14.30 sularında çöktü. Yerel basının ve yetkililerin aktardığı bilgilere göre enkaz altında 70 kişi bulunuyor.

80 odalı otel, son zamanlarda Corona virüsü bulunan hastalarla temas hâlinde bulunan kişiler için bir çeşit karantina alanı olarak kullanılıyordu. 5 katlı otelin bulunduğu alandaki kurtarma çalışmaları hâlâ devam ediyor.

34 kişi enkaz altından çıkarıldı:

Şu an için can kaybına dair bir açıklama yapılmamışken enkaz altından çıkarılan kişilere dair bilgiler geliyor. Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre şu ana kadar enkaz altından 34 kişinin çıkarıldığı ve müdahalelerin devam ettiği aktarıldı.

Yapılan son açıklamalarda enkaz altından kurtarılan kişi sayısı ve tahmini olarak enkaz altında kaç kişinin bulunduğuna dair bilgiler bulunsa da binanın çökme sebebine dair bir neden açıklanmış değil.

Sosyal medyadaki gönderiler şu şekilde oldu:

"Quanzhou, Licheng Bölgesi'nde, Nanhuan Road'da bulunan bir otel aniden çöktü! Otelin karantina noktasında olduğu bilgileri geldi. Bazı çalışanlar olay yerine gömüldü. Kurtarma ekibi, arama kurtarma çalışmaları için hızlı bir şekilde alana intikal etti. Xiamen, destek gönderin!"

"Wuhan'ın Corona virüsü karantinası olarak kullanıldığı iddia edilen ve Fujian vilayetinde bulunan 6 katlı (çoğu kaynakta otelin 5 katlı olduğu bildiriliyor) bir otel çöktü. 70'e yakın kişinin enkaz altında olduğu düşünülüyor."