Çin hükûmetinden sosyal medya ile ilgili yeni bir hamle geldi. Yetkililer, sosyal medyada gösteriş yapan kişilerin hesaplarının banlanmasına karar verdiler. Ülkenin en ünlü fenomenleri, sosyal medya kullanamaz oldular.

Çin hükûmeti, okuyunca çok da şaşırmayacağınız bir karara imza attı. Ülkenin internet düzenleme kuruluşu, sosyal medyada gösteriş yapan internet fenomenlerinin banlanmasına karar verdi. Bu karar kapsamında ülkenin en ünlü internet yüzlerine ait sosyal medya hesapları kapatıldı.

Çin'den gelen haberlere göre gösterişli hayatlarını sosyal medyada servis eden pek çok kişi, materyalizmi teşvik ettikleri gerekçesi ile sosyal medya kullanamaz hâle geldiler.

Çin'in Kim Kardashian'ı olarak bilinen Wang Hong Quanxing de yasaklanan isimler arasında

Çin hükûmetinin sosyal medya hesaplarını kapattığı isimlerden bir tanesi, Wang Hong Quanxing. Bu isim, Çin'in Kim Kardashian'ı olarak tanınıyor ve TikTok'un Çin versiyonunda milyonlarca takipçiye sahipti. Ayrıca lüks evleri gezdirmesiyle bilinen "Sister Abalone" isimli fenomen ile yine lüks odaklı paylaşımlar yapan "Mr Bo" da Çin'in sosyal medya kullanımını yasakladığı isimler arasında yer alıyor.

Aslına bakacak olursak Çin hükûmetinin kararı yeni değil. Yetkililer, bundan birkaç yıl önce bir açıklama yapmış ve artık sosyal medyada "abartılı lüks" yaşamlarını sergileyemeyeceklerini söylemişti. Ancak o dönemler herhangi bir yasaklama haberi gelmemişti. Kararın neden şimdi uygulanmaya başladığı, ban dalgasının kimlere ulaşacağını ise zaman içerisinde daha net bir şekilde göreceğiz.