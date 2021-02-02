Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, Çin'in En Büyük Girişimcileri listesinden çıkarıldı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmemiş olsa da bu durum, Pekin yönetiminin Jack Ma'nın üstünü çizdiğini düşünüyor. Sektörel kaynaklara göre bu durum, daha büyük olayların ayak sesi.

İş dünyası bir süredir, Alibaba kurucusu Jack Ma'yı konuşuyor. Bunun nedeni, Çin'in en büyük iş insanlarından bir tanesi olan Ma'nın, Pekin yönetimiyle arasının bozulmuş olması. Ayrıca garip bir şekilde basınla iç içe olmayı seven Jack Ma, aylardır da ortalıkta yok. Bazı komplo teorisyenlerine göre öldürülmüş olma ihtimali bile bulunan Ma'nın bir süre önce ortaya çıkan bir videosu ise pek çok kişiyi tatmin etmedi. Aralarında okurlarımızın da olduğu geniş bir kesim, söz konusu görüntülerin yazılım teknolojileriyle oluşturulmuş olabileceğine inanıyorlar.

Jack Ma ile ilgili kafa karışıklıkları sürerken, Çin'de ilginç bir gelişme yaşandı. Ma, garip bir şekilde ülkenin en büyük girişimcilerini içeren listeden çıkarıldı. Bu durum, Pekin ile Ma arasındaki gerginliğin en net göstergesi olarak yorumlandı. Aslında bu kararın siyasi olduğunun düşünülmesinin haklı bir tarafı var. Zira Ma'ya ait şirketler, kurucularının ortadan kaybolmasından sonra değer kaybetmeye başladılar. Ancak bu düşüşler bile Ma'nın söz konusu listeden çıkarılmasına neden olmamıştı. Görünen o ki Çin hükümeti, Ma'nın isminin üstünü çizdi.

Kazan kaynamaya devam ediyor

Çin, sert bir dikta rejimi ile yönetiliyor. Ayrıca ülke yönetimindeki şeffaflık durumu da tartışmalara açık. İşte Jack Ma, böyle bir yönetim anlayışının olduğu bir ülkede, devlete ait bankaları eleştirmiş, bundan sonra da sırra kadem basmıştı. Ma'nın açıklamaları, Komünist Parti'ye yönelik bir hakaret olarak algılanmış Ma ve Ma'nın sahip olduğu şirketlere baskılar yapılmış, hatta yaşanan olaylar üzerine Alibaba ve diğer teknoloji şirketlerine yönelik de geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. Tüm bu olayların birbirleriyle bağlantılı olduğunu söylemek, çok daha hayalperestlik olmayacaktır.

Sektörel kaynaklar, olayların bu kadarla sınırlı kalmayabileceğini söylüyorlar. Pekin yönetiminin Ma'nın üzerini çizmiş olması, ilerleyen süreçte daha büyük olayların yaşanmasına yol açabilir. Neticede Alibaba ve Aliexpress gibi e-ticaret platformları, dünyanın en büyükleri arasında yer alıyorlar. Ayrıca teknoloji şirketlerinin giderek gelişmesi ve Çin ekonomisinin büyük bir bölümünün birkaç şirket üzerinden dönüyor oluşu da Pekin hükümetini rahatsız ediyor. Önümüzdeki süreçte Çin'de neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz...