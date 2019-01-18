ABD ve Çin, Ay Görevi İçin Güçlerini Birleştirecek

ABD ve Çin'in uzay ajansları ortak çalışarak Ay'ın keşfi konusunda ciddi ilerlemeler kaydetmeyi kafalarına koymuş durumda.

NASA'nın bilim heyeti ortak yöneticisi olan Thomas Zurbuchen, Twitter'da yaptığı açıklamada "Kongreden alınan gerekli onaylarla birlikte NASA, Çin'in Ay'a inmesi için gönderdiği Chang'e 4 uzay aracının iniş detaylarını incelemek için Çin ile temaslarda bulundu" ifadelerini kullandı. Çin Ay Keşif Programı'ndan sorumlu şef yardımcısı Wu Yanhua ise bunu doğruladı.

NASA, bir ABD uydusundan bilgi paylaşırken, Çin de ABD'ye enlem, boylam ve aracın iniş saatini söyledi. Hedeflenen şey ise NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) aracı vasıtasıyla Çin'in tarihi inişini gözlemleyebilmesiydi. NASA, her ne kadar Çin ile kendi uydusunun izlediği yörüngeyi paylaşmış olsa da işler beklendiği gibi gitmedi.

Amerikan Uzay Ajansı "Birtakım nedenlerden dolayı NASA, LRO'nun yörüngesini inişi izleyebilmek için uygun konuma getiremedi. Ancak iniş sonrasının detaylarını incelemekten de geri kalmayı planlamıyor. Bir uzay aracının inişi sırasında Ay'daki tozları nasıl dışarıya attığı konusunda toplanan bilgiler, gelecekteki görevlerde yardımcı olabilir" açıklamasını yaptı.

NASA'nın LRO aracı, 31 Ocak'ta Chang'e 4'ün iniş alanının üzerinden geçecek. Ajans, iş birliği sayesinde elde edilecek olan bulguların önümüzdeki Şubat ayında Avusturya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Uzay Toplantısı'nda paylaşılacağını söyledi.