Çin Polisi 4,2 Milyar Dolarlık Kripto Paraya El Koydu

Çinli yetkililer mahkeme kararıyla PlusToken Ponzi soruşturması kapsamında 4,2 milyar dolar değerinde kripto paraya el koydu. PlusToken Ponzi, 2 milyonu aşkın kullanıcıya ev sahipliği yaparken bir anda kapatılmıştı. Bu olayın ardından soruşturma başlatılmıştı.

Çin'de bugüne kadar 109 kişinin tutuklandığı PlusToken soruşturması geçtiğimiz gün Çinli yetkililerin büyük bir kararına sahne oldu. 26 Kasım günü açıklanan mahkene kararıyla Çinli yetkililer, şu anki kripto para piyasasına göre toplam değeri 4,2 milyar dolar olan pek çok kripto paraya el koydu.

Çinli yetkililer, kararla birlikte 194.775 bitcoin (BTC), 833.083 ether (ETH), 1,4 milyon litecoin (LTC) ve 27,6 milyon EOS'a el koydu. Bunun yanı sıra yetkililer 74.167 DASH, 487 milyon ripple (XRP), 6 milyar DOGE, 79.851 bitcoin cash (BCH) ve 213.724 tether'i (USDT) de ele geçirdi.

2 milyondan fazla insan dolandırılmıştı:

Mahkeme kararında yer alan bilgiye göre tüm bu para, polisin kısıtlaması sırasında hüküm giymiş yedi kişinin mal varlığına el konulmasıyla ele geçirildi. Yancheng Halk Mahkemesi, dijital varlıkların mevcut yasalara göre işlenmesinin ardından ulusal hazineye aktarılacağını belirtti.

Geçtiğimiz temmuz ayında Çin polisi, PlusToken Ponzi ile bağlantılı 109 kişiyi tutuklamıştı. Tutuklananların 27'sinin sözde 'beyin' oldukları düşünülüyordu. Yerel basına yansıyan haberlerde PlusToken Ponzi'nin iki milyondan fazla insanı toplamda 7,6 milyar dolarlık kripto para değerinde dolandırdığı bildirilmişti.

PlusToken Ponzi, kripto para borsası ve cüzdan sağlayıcısı olarak tanıtılıyordu. En az 500 dolarlık bitcoin değerinde yatırım yapan kullanıcılara günlük yüksek ödemeler teklif ediliyordu. Yancheng Halk Mahkemesi, PlusToken Ponzi'nin Mayıs 2018 ve 27 Haziran 2019 arasında resmi olarak çalıştığını, bu süreçte 3.293 seviyeden 2,6 milyon üyeyi çekmeyi başardığını belirtti.

Tüm bu süreç boyunca PlusToken Ponzi, kullanıcılardan toplamda 314 bin BTC, 117.450 BCH, 96.023 DASH, 11 milyar DOGE, 1.84 milyon LTC, 9 milyon ETH, 51 milyon EOS ve 928 milyon XRP elde etmeyi başarmıştı. Tüm bu kripto paralar o zaman 2,2 milyar dolar değerindeydi. Paranın bugünkü değeriyse 11 milyar dolardı.

PlusToken Ponzi, Haziran 2019'da 'sistem bakımı' gerekçesiyle kapatılmıştı, daha doğrusu öyle gösterilmişti. Çinli yetkililer bu olayın ardından hemen harekete geçerek düzinelerce PlusToken üyesini tutuklamıştı. Son mahkeme kararına göre şu ana kadar 15 kişi 2 ila 11 yıl arası hapis cezası ve 100.000 – 1 milyon dolar arası para cezasına çarptırıldı.