Çok kazandırırken çok kaybettirme olasılığı da yüksek olan Bitcoin, tarihi rekoru kırdıktan sonra düşmeye başladı. Önce 19.374 dolara çıkıp, saatler içinde 3.000 dolar civarında değer kaybeden Bitcoin, an itibarıyla 17.011 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Uzmanlar, uzun vadede ciddi bir düşüş beklemiyor.

Son yılların hem en çok ilgi duyulan hem de en çok tartışılan yatırım araçlarından bir tanesi olan Bitcoin, bir süredir yatırımcısının yüzünü güldürüyordu. Hatta kripto para sektöründe öyle olaylar yaşandı ki Bitcoin, Türk lirası karşısında 100 bin TL değerine ulaştı. Ayrıca dolar bazında al sat yapan satıcılar da rekor üzerine rekor gördüler. Fiyatlar, 2017 yılından sonraki en yüksek noktalara geldi. Ancak şimdi de tersi bir durum yaşanıyor.

Bitcoin, çarşamba günü 19.374 dolar seviyelerine ulaşarak tarihi rekor kırdı. Ancak birkaç saatlik süreçte, Bitcoin'de ciddi bir değer kaybı yaşandı. Öyle ki bu yatırım aracı, sadece birkaç saat içerisinde 3.000 dolar civarında değer kaybetti. Bitcoin'in dün sabah saatlerindeki değeri 16,857 dolara düştü. Investing'den aldığımız verilere göre Bitcoin, an itibarıyla 17.011 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin, 2020'de yüzde 160 civarında değerlendi

Bitcoin en son, 2017 yılı içerisinde yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Yaşanan boğa piyasası ile birlikte pek çok yatırımcı, adeta zengin olmuştu. Ancak tıpkı günümüzde olduğu gibi yaşanan değerlenmenin sonunda yaşanan düşüş, Bitcoin'in dibe vurmasına yol açmıştı. 2020 yılının başına geldiğimizde ise kripto para birimi, yalnızca 6.500-7.000 dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Bu bağlamda, yıl başında Bitcoin alan bir yatırımcı, şu sıralar yatırımını yüzde 160 civarında artırmış durumda.

Pek çok kişiye göre Bitcoin'in bu kadar değerlenmesinin bir numaralı nedeni, dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi. Nexo isimli altcoinin kurucularından olan Antoni Trenchev, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda uzun vadede Bitcoin'in düşmesi için hiçbir neden göremediğini ifade ediyor. Sağlıklı bir pazarın yükseldiği gibi düşmesi gerektiğini de söyleyen Trenchev, 2020 yılında zaten yüzde 160 kar edildiğini, biraz durulmanın normal olabileceğini belirtiyor. Pandeminin yayılmaya başladığı mart ayında bir gün içinde yüzde 40 düşüş yaşandığını hatırlatan altcoin kurucusu, piyasada yüzde 20-yüzde 30 seviyelerinde düşüşler yaşanmasının beklenebileceğini ifade ediyor.