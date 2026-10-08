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Kayseri'de Yanan Togg Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: Yangın Şarj Sırasında mı Çıktı?

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Geçtiğimiz gün Kayseri'de meydana gelen Togg yangınına ilişkin araç sahibinden yeni detaylar ortaya çıktı.

Kayseri'de Yanan Togg Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: Yangın Şarj Sırasında mı Çıktı?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Kayseri’de meydana gelen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran Togg yangınına ilişkin araç sahibinden ilk elden yeni bilgiler paylaşıldı.

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Otomotiv içerik üreticisi Zeyd Acar (@acarzeyd) tarafından araç sahibinden aktarılan bilgilere göre olayın perde arkasında dikkat çeken ayrıntılar bulunuyor.

Şarj işlemi bittikten yaklaşık 4 saat sonra yanmış

İlk iddiaların aksine aracın alev aldığı esnada aktif olarak şarjda olmadığı belirtildi.

Araç sahibinin aktardığına göre şarj limiti %95 olarak ayarlanmış ve yangın pazartesi sabahı saat 06:40 sularında, yani son şarj işleminden yaklaşık 4 saat sonra başlamış.

Aracın sahibi, aracın geçmişine dair bilgiler paylaştı:

  • Model ve Kilometre: Araç 2023 model olup 80.000 km'dedir.
  • Kaza Durumu ve Bakımlar: Herhangi bir kaza geçmişi bulunmayan otomobilin tüm periyodik bakımları yetkili serviste yaptırılmıştır.
  • Batarya Değişimi: Araç henüz 47.000 km seviyesindeyken garanti kapsamında yetkili serviste batarya değişimi yapıldığı bildirildi.

Togg yetkilileri inceleme başlattı

Olay günü sabah saat 07:30'da Togg yetkilileriyle iletişime geçildiğini belirten araç sahibi, ekiplerin kısa sürede konumu alarak aracı teslim aldığını ve aynı gün içerisinde kendisine bir ikame araç tahsis edildiğini ifade etti.

Yanan araç teknik incelemelerin yürütülmesi amacıyla Bursa Gemlik’teki üretim ve teknoloji merkezine götürülürken, yangının kesin çıkış nedenine ilişkin resmî teknik inceleme sürecinin devam ettiği ve Togg kanadından yapılacak ayrıntılı açıklamanın beklendiği kaydedildi.

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Togg Elektrikli Araba

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