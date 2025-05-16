Çin, yörüngeye yerleştirdiği 12 yeni uyduyla uzay tabanlı süper bilgisayar sisteminin temelini attı. Sistem verileri doğrudan uzayda işlemek üzere tasarlandı. Proje, “Three-Body Computing Constellation” adıyla tanıtıldı ve ismini ünlü bilim kurgu romanı "Üç Cisim Problemi"nden aldı.

Çin, yörüngeye fırlattığı 12 uyduyla uzayda süper bilgisayar kurma planının ilk adımını attı. Çin'in bu yöndeki hedefi ise verileri Dünya’ya ulaştırmadan uzayda anında işleyebilecek bir sistem kurmak.

14 Mayıs’ta fırlatılan uydular, Çin’in kuzeybatısındaki Jiuquan Fırlatma Merkezi’nden uzaya gönderildi. ADA Space ve Zhejiang Lab imzası taşıyan bu ilk grup, 2.800 uyduluk dev ağın başlangıcını oluşturuyor. Fırlatma işlemi Long March 2D roketiyle sorunsuz şekilde yapıldı.

Yörüngede süper bilgisayar dönemi başladı

Yeni nesil bu uydular, klasik uydular gibi sadece veri aktarmakla yetinmiyor. Geliştirici ekip, bu sistemin gelişmiş işlemciler ve yapay zekâ modülleriyle donatıldığını açıkladı. Uydular, topladıkları verileri doğrudan uzayda analiz ettiğini belirtti. Böylece bilgiler Dünya’ya geri gönderilmeden yerinde işlenmiş oldu.

Proje adını ünlü bilim kurgu romanı "Üç Cisim Problemi"nden alan “Three-Body Computing Constellation” (Üç Cisim Hesaplama Takımyıldızı) ismiyle duyuruldu. Yetkililer, sistem tamamlandığında yörüngedeki işlem gücünün yeryüzündeki süper bilgisayarlarla yarışacak düzeye ulaşacağını ifade etti. Aynı zamanda anlık veri işleme kapasitesinin; afet takibi, çevre analizleri ve savunma gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlandığını da paylaştı.

Yetkililer ise verilerin yerinde işlenebilmesinin askeri ve istihbarat operasyonlarında karar alma süreçlerini ciddi şekilde hızlandıracağını belirtti. Uydu tabanlı süper bilgisayar projesiyle Çin, uzaydaki varlığını teknoloji odaklı bir yapıya taşıdığını gösterdi. Binlerce uyduyla genişletilecek bu sistemin, önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek küresel dengeler üzerinde etkili olacağını da vurguladı.