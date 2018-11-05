Çinli bilgisayar üreticilerinden CHUWI, LapBook Pro isimli yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu.

Çin'in en büyük bilgisayar üreticilerinden biri olan CHUWI, LapBook Pro adını verdiği yeni bilgisayarını kullanıcıların beğenisine sundu.

Şirket, bu dizüstü bilgisayarı "tam görünüm dizüstü bilgisayar" olarak tanımlarken, sahip olduğu ince çerçevelere dikkat çekti. İnce çerçeve denildiğinde akla gelen MateBook X Pro ve Dell XPS13/15'i kendine rakip olarak gören CHUWI, bu konuda gerçekten iddialı görünüyor.

Alüminyumdan üretilen LapBook Pro, çok ince bir yapıya sahip. Ayrıca neredeyse çerçevesiz bir şekilde üretilen bu dizüstü bilgisayarda, ekranın hemen altındaki CHUWI yazısı dikkat çekiyor. Şirket, LapBook Pro'nun ekran çerçevelerinin sol ve sağ taraflarda yalnızca 0,6 cm olduğunu ve cihazın %90'lık bir ekran-gövde oranına sahip olduğunu söylüyor. Ayrıca gece daha rahat kullanılabilmesi için aydınlatmalı bir klavyesi de bulunuyor.

Özelliklerine baktığımızda ise 2.4GHz hızında çalışan Intel Gemini Lake 14nm 64-bit dört çekirdekli işlemci, 4GB RAM ve 64GB eMMC sabit disk alanı ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Windows 10 ile birlikte gelen LapBook Pro, ayrıca dokunmatik bir ekrana sahip. Girişlerine baktığımızda ise 3,5 mm kulaklık jakı, bir USB-C Portu, USB 3.0 portu ve bir mikro HDMI portu bulunuyor.

Şirket, bu yeni dizüstü bilgisayarını kullanıcılara tanıtırken, ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda ise bilgi vermedi. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen CHUWI LapBook Pro, özellikle ince tasarım arayan kullanıcıların bir hayli ilgisini çekecek.