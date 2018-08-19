Hafifliği ve İnceliğiyle Dikkat Çeken En Kullanışlı 5 Laptop

İnce ve hafif tasarım, özellikle laptoplarını sürekli yanında taşıması gereken kişiler için son derece önemli ve biz de en çok bu özellikleri ile dikkat çeken 5 laptopu sizin için derledik.

Bilgisayarları evlerdeki masa üstlerinden indirip kucaklarımıza alalı hayli zaman oldu. Hatta artık yanımızda taşıyabileceğimiz bir bilgisayara sahip olmak oldukça önemli ve satın alırken en çok dikkat ettiğimiz şey de hafif ve ince bir bilgisayar olması. Çünkü artık işlerimizin neredeyse tamamını bilgisayarlarımız üzerinden hallediyoruz ve bu da her an yanımızda olmalarını gerektiriyor.

Bilgisayar üreticileri de bu ihtiyacı uzun zamandır göz önünde bulunduruyor ve hem hafif hem de ince olan, performans olarak da güçlü laptoplar üretiyor. Biz de bu listemizde size hem tasarımı ile bu ihtiyacınızı giderebilecek hem de performans olarak sizi yolda bırakmayacak 5 laptopu derledik.

Apple Macbook Pro Touch Bar 13-inch 2018

İşlemci: Quad-core Intel Core i5 – i7

Ekran Kartı: Intel Iris Plus Graphics 655

RAM: 8GB – 16GB

Ekran: 13.3-inç, (2,560 x 1,600) IPS

Depolama: 128GB – 2TB

Ağırlık: 1.37kg

Kalınlık: 14.9mm

Dell XPS 15 2-in-1

İşlemci: Intel Core i5-i7

Ekran Kartı: Radeon RX Vega M GL Graphics 4GB HMB2

RAM: 8GB

Depolama: 512GB

Ağırlık: 1.97kg

Kalınlık: 16mm

Microsoft Surface Book 2 (13.5 inç)

İşlemci: Intel Core i5-7300U - Intel Core i7-8650U 1.9GHz

Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce GTX 1050

RAM: 8GB – 16GB

Ekran: 3,000 x 2,000 (267 ppi) PixelSense ekran

Depolama: 256GB – 1TB

Ağırlık: 1.53kg

Kalınlık: 22.8mm

Google Pixelbook

İşlemci: Intel Core i5 – i7

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 615

RAM: 8GB – 16GB

Ekran: 12.3-inç QHD (2,400 x 1,600) LCD dokunmatik ekran

Depolama: 28GB – 512GB SSD

Ağırlık: 1.1kg

Kalınlık: 10.3mm

Lenovo Yoga 920

İşlemci: Intel Core i7-855OU

Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 620

RAM: 8GB – 16GB

Ekran: 13.9-inç 1920 x 1080 - 13.9-inç 3840 x 2160

Depolama: 256GB – 1TB SSD

Ağırlık: 1.37kg

Kalınlık: 13.9mm