Hafifliği ve İnceliğiyle Dikkat Çeken En Kullanışlı 5 Laptop

Bilgisayarları evlerdeki masa üstlerinden indirip kucaklarımıza alalı hayli zaman oldu. Hatta artık yanımızda taşıyabileceğimiz bir bilgisayara sahip olmak oldukça önemli ve satın alırken en çok dikkat ettiğimiz şey de hafif ve ince bir bilgisayar olması. Çünkü artık işlerimizin neredeyse tamamını bilgisayarlarımız üzerinden hallediyoruz ve bu da her an yanımızda olmalarını gerektiriyor.
Bilgisayar üreticileri de bu ihtiyacı uzun zamandır göz önünde bulunduruyor ve hem hafif hem de ince olan, performans olarak da güçlü laptoplar üretiyor. Biz de bu listemizde size hem tasarımı ile bu ihtiyacınızı giderebilecek hem de performans olarak sizi yolda bırakmayacak 5 laptopu derledik.
Apple Macbook Pro Touch Bar 13-inch 2018
İşlemci: Quad-core Intel Core i5 – i7
Ekran Kartı: Intel Iris Plus Graphics 655
RAM: 8GB – 16GB
Ekran: 13.3-inç, (2,560 x 1,600) IPS
Depolama: 128GB – 2TB
Ağırlık: 1.37kg
Kalınlık: 14.9mm
Dell XPS 15 2-in-1
İşlemci: Intel Core i5-i7
Ekran Kartı: Radeon RX Vega M GL Graphics 4GB HMB2
RAM: 8GB
Depolama: 512GB
Ağırlık: 1.97kg
Kalınlık: 16mm
Microsoft Surface Book 2 (13.5 inç)
İşlemci: Intel Core i5-7300U - Intel Core i7-8650U 1.9GHz
Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 620; Nvidia GeForce GTX 1050
RAM: 8GB – 16GB
Ekran: 3,000 x 2,000 (267 ppi) PixelSense ekran
Depolama: 256GB – 1TB
Ağırlık: 1.53kg
Kalınlık: 22.8mm
Google Pixelbook
İşlemci: Intel Core i5 – i7
Ekran Kartı: Intel HD Graphics 615
RAM: 8GB – 16GB
Ekran: 12.3-inç QHD (2,400 x 1,600) LCD dokunmatik ekran
Depolama: 28GB – 512GB SSD
Ağırlık: 1.1kg
Kalınlık: 10.3mm
Lenovo Yoga 920
İşlemci: Intel Core i7-855OU
Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 620
RAM: 8GB – 16GB
Ekran: 13.9-inç 1920 x 1080 - 13.9-inç 3840 x 2160
Depolama: 256GB – 1TB SSD
Ağırlık: 1.37kg
Kalınlık: 13.9mm