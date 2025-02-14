Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin otomotiv sektöründe yeni yatırımlarla güçleneceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki Çinli elektrikli otomobil üreticisinin Manisa ve Samsun'da fabrika kurma kararı aldığını belirtti.
İki Çinli üretici Manisa ve Samsun'da fabrika açacak
Erdoğan, TOGG'a olan yurt dışındaki ilgiden memnuniyet duyduklarını da vurguladı ve "TOGG bizim için bir final değil, bir başlangıçtır. Otomotiv dünyasına attığımız güçlü bir adımdır. Bu yolda daha çok mesafe almamız gerekiyor ve bu mesafeleri de alacağız." ifadelerini kullandı.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.