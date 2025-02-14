Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklama ile Çinli elektrikli otomobil üreticilerin Türkiye'de fabrika açacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin otomotiv sektöründe yeni yatırımlarla güçleneceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki Çinli elektrikli otomobil üreticisinin Manisa ve Samsun'da fabrika kurma kararı aldığını belirtti.

İki Çinli üretici Manisa ve Samsun'da fabrika açacak

"Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinin elektrikli otomobil konusunda ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz. Nitekim Çinli bir firmayla anlaşma yaptık. Manisa'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. İmzaları İstanbul'da Dolmabahçe'de attık.

Yine Çin'in bir diğer markasının da Samsun'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır da takibini yapıyor. Her ikisi de dünya çapında ciddi markalar. Bu araçların Manisa ve Samsun'da üretilmesi Türkiye'deki otomotiv sektörüne çok farklı bir hava getirecektir."

Erdoğan, TOGG'a olan yurt dışındaki ilgiden memnuniyet duyduklarını da vurguladı ve "TOGG bizim için bir final değil, bir başlangıçtır. Otomotiv dünyasına attığımız güçlü bir adımdır. Bu yolda daha çok mesafe almamız gerekiyor ve bu mesafeleri de alacağız." ifadelerini kullandı.

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