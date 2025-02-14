Otomobil sektörünün uzmanlaşmış isimleri arasında yer alan Motor1 ile InsideEVs, elektrikli otomobil satın almayı düşünen tüketicilerin mutlaka incelemesi gereken bir test gerçekleştirdi. Bu testin amacı, bir elektrikli otomobilin verimlilik ve menzil verilerini ölçmekti. Test kapsamında elektrikli otomobiller, yüzde 100'den yüzde 5 şarjları kalana kadar test edildiler.
Elektrikli otomobillere yönelik test, İtalya'da bulunan Grande Raccordo Anulare otoyolunda gerçekleştirildi. Yapılan test ile hangi elektrikli aracın daha verimli, hangisinin daha uzun menzilli olduğu gözler önüne serilmiş oldu.
Peki hangi elektrikli otomobiller test edildi?
Motor1 ile InsideEVs iş birliğinde gerçekleştirilen teste sokulan elektrikli otomobiller şunlardı:
- Alfa Romeo Junior
- Chery Omoda 5 EV
- Citroen eC3
- Ford Explorer
- Hyundai Inster
- Kia EV3
- Lancia Ypsilon
- MINI Aceman
- Renault 5
- Skoda Elroq
- smart #1
- Volvo EX30
Peki ya sonuçlar?
En verimli elektrikli otomobiller
- Lancia Ypsilon
- MINI Aceman
- Hyundai Inster
- Kia EV3
- Alfa Romeo Junior
- Skoda Elroq
- Renault 5
- Chery Omoda 5 EV
- Ford Explorer
- Volvo EX30
- Citroen eC3
- smart #1
Yapılan testler, en verimli elektrikli otomobilin Lancia Ypsilon olduğunu gözler önüne serdi. 1.561 kilogram ağırlığında ve 48,1 kWh kapasiteli bir batayaya sahip olan otomobilin 100 kilometredeki enerji tüketimi 15,9 kWh olarak belirlendi. Verimlilik noktasında en geride kalan model, smart #1 oldu.
En uzun menzilli elektrikli otomobiller
- Kia EV3
- Chery Omoda 5 EV
- Lancia Ypsilon
- Alfa Romeo Junior
- Hyundai Inster
- Renault 5
- MINI Aceman
- Volvo EX30
- smart #1
- Citroen eC3
- Skoda Elroq
- Ford Explorer
Gerçekleştirilen testte en uzun menzili sunabilen otomobil 323 kilometre menzil ile Kia EV3 oldu. Bu arada; menzil konusunda daha yüksek değer gösteren Skoda Elroq ile Ford Explorer'ın en altta yer alması kafanızı karıştırmasın. Bunun nedeni, söz konusu otomobillerin daha yüksek batarya kapasitesine sahip olması. Yani bu araçların zaten diğerlerinden daha fazla menzil sunacağı belli.
Motor1 ile InsideEVs'nin testini aşağıdan izleyebilirsiniz