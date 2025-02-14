Motor1 ile InsideEVs, elektrikli otomobillerin verimliliklerini ve menzillerini test etti. Gerçek koşullarda gerçekleştirilen test, en verimli ve en uzun menzilli elektrikli otomobilleri gün yüzüne çıkardı.

Otomobil sektörünün uzmanlaşmış isimleri arasında yer alan Motor1 ile InsideEVs, elektrikli otomobil satın almayı düşünen tüketicilerin mutlaka incelemesi gereken bir test gerçekleştirdi. Bu testin amacı, bir elektrikli otomobilin verimlilik ve menzil verilerini ölçmekti. Test kapsamında elektrikli otomobiller, yüzde 100'den yüzde 5 şarjları kalana kadar test edildiler.

Elektrikli otomobillere yönelik test, İtalya'da bulunan Grande Raccordo Anulare otoyolunda gerçekleştirildi. Yapılan test ile hangi elektrikli aracın daha verimli, hangisinin daha uzun menzilli olduğu gözler önüne serilmiş oldu.

Peki hangi elektrikli otomobiller test edildi?

Motor1 ile InsideEVs iş birliğinde gerçekleştirilen teste sokulan elektrikli otomobiller şunlardı:

Alfa Romeo Junior

Chery Omoda 5 EV

Citroen eC3

Ford Explorer

Hyundai Inster

Kia EV3

Lancia Ypsilon

MINI Aceman

Renault 5

Skoda Elroq

smart #1

Volvo EX30

Peki ya sonuçlar?

En verimli elektrikli otomobiller

Lancia Ypsilon

MINI Aceman

Hyundai Inster

Kia EV3

Alfa Romeo Junior

Skoda Elroq

Renault 5

Chery Omoda 5 EV

Ford Explorer

Volvo EX30

Citroen eC3

smart #1

Yapılan testler, en verimli elektrikli otomobilin Lancia Ypsilon olduğunu gözler önüne serdi. 1.561 kilogram ağırlığında ve 48,1 kWh kapasiteli bir batayaya sahip olan otomobilin 100 kilometredeki enerji tüketimi 15,9 kWh olarak belirlendi. Verimlilik noktasında en geride kalan model, smart #1 oldu.

En uzun menzilli elektrikli otomobiller

Kia EV3

Chery Omoda 5 EV

Lancia Ypsilon

Alfa Romeo Junior

Hyundai Inster

Renault 5

MINI Aceman

Volvo EX30

smart #1

Citroen eC3

Skoda Elroq

Ford Explorer

Gerçekleştirilen testte en uzun menzili sunabilen otomobil 323 kilometre menzil ile Kia EV3 oldu. Bu arada; menzil konusunda daha yüksek değer gösteren Skoda Elroq ile Ford Explorer'ın en altta yer alması kafanızı karıştırmasın. Bunun nedeni, söz konusu otomobillerin daha yüksek batarya kapasitesine sahip olması. Yani bu araçların zaten diğerlerinden daha fazla menzil sunacağı belli.

Motor1 ile InsideEVs'nin testini aşağıdan izleyebilirsiniz