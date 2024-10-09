Hepimiz evin içinde bir hamamböceği görse koşarak kaçar ya da onu uzaklaştırmanın en kestirme yolunu ararız. Biz böyle düşünüyorken Çin’in sırf hamam böceklerini üretmek için bir fabrikası olduğunu söylesek?

Ülke Çin olunca, birçok şey de şaşırtıcı olmaktan çıkıyor kabul edelim. Fakat bu durum, insana koskocaman bir “neden?” sorusunu sordurtuyor.

Sahiden, neden Çin hamam böceği üretmek için canla başla çalışıyor?

Böceklere ait çiftlik, Shandong ve Sichuan eyaletlerinde yer alıyor.

Aslında kulağa ne kadar kötü gelse de Çin için bu çiftliklerin faydalı sebepleri var. Üretilen milyarlarca hamam böceği, ılık, nemli ve karanlık ortamlarda büyüyor. Tıpkı bir hayvan çiftliği gibi burada da böcekler, serbest bir şekilde hareket edebiliyorlar. Tek bir şartla: Gün ışığı görmüyorlar.

Çiftlikte yapay zekâ kullanılarak kontroller sağlanıyor. Yiyecekleri, ortamın ısısı gibi durumlar, program üzerinden ayarlanıyor. Ancak bu çiftliklerde en önemli şey, böceklerin bir an önce çiftleşmesi.

Çünkü hamam böcekleri, Çin’in ilaç sektöründe kullanılıyor.

Mide ve bağırsak iltihabı, ülser ve solunum hastalıkları gibi pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan bu ilaçların içinde Kangfuxin maddesi yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre hamam böceklerinin neredeyse tüm sağlık sorununa ilaç oluyor.

Üstelik ucuz bir ilaç alternatifi olduğu için de böcekler tercih ediliyor. Hükûmet de bu üretimi destekleyerek üretilen ilaçların hastanede kullanılmasına izin veriyor.

Ancak birçok insan da böceklerin hastalık tedavisinde kullanılamayacağını söyleyerek bu duruma karşı çıkıyor. Üstelik milyarlarca hamam böceğinin bir ihmal ile doğaya karışmalarına sebep olmak, önü alınamaz sağlık sorunlarını da doğurabilir. Tıpkı 2022 yılında Sichuan eyaletindeki çiftlikteki böceklerin kaçması gibi.

Sizce hamam böcekleri, iyi bir tedavi yöntemi olabilir mi?

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