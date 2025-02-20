Google, Samsung telefon sahiplerinin bayıldığı "Circle to Search" özelliğini iPhone'lara getirdi. Özellik, Google veya Chrome uygulamasında kullanılabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan iPhone sahiplerini sevindirecek bir açıklama geldi. Şirket, bundan birkaç yıl önce Samsung'a özel olarak duyurulan "Circle to Search" özelliğinin iPhone'lara geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre hem Chrome hem de Google uygulaması üzerinden bu özelliğe ulaşılabilecek.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre iPhone sahipleri, bu özelliğe erişebilmek için ekstra bir çaba sarf etmeyecekler. Hem Chrome'da hem de Google uygulamasında yeni bir lens seçeneği görmeye başlayacak olan kullanıcılar, bu seçeneği kullanarak yeni aramalar yapabilecekler.

iPhone'lardaki Circle to Search özelliği böyle görünecek

Bu özelliği kullanmak isteyen kullanıcıların, Chrome veya Google uygulamasında üç nokta şeklinde menüye basmaları ve "Google Lens ile Arama Ekranı"nı seçmeleri yeterli. Ardından ekrandaki bir yeri çizerek, yeni bir arama başlatabilirsiniz.

Google, özelliğin bu hafta itibarıyla yayımlanacağını ve küresel çapta kullanıma sunulacağını duyurdu. Yaptığımız kontrollerde kendi cihazlarımızda bu özelliğin kullanıma sunulduğunu gördük. Siz de Google ve Chrome uygulamalarını güncelleyerek özelliğin kullanıma sunulup sunulmadığını kontrol edebilirsiniz.