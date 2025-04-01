8 yaşındaki bir çocuğa kol saati gösterip "Saat kaç?" diye sorduğunuzda size rahatlıkla cevap verebilir. Peki ya en gelişmiş yapay zekâ modelleri? İşte burası ilginçleşiyor!

Yeni bir araştırma, günümüzün en güçlü yapay zekâ sistemlerinin bile analog saatleri okumakta zorlandığını ortaya koydu. Hatta bazıları bu basit görevi tamamen yanlış yapıyor.

Peki neden? Yapay zekâ neden hâlâ çok basit görevlerde bile geride kalıyor?

Yapay zekâ neden saati okuyamıyor?

arXiv'da yayımlanan araştırma; GPT-4, Claude 3 ve Gemini gibi dev dil modellerinin analog saatleri anlamakta neden zorlandığını inceliyor. Sonuçlar oldukça çarpıcı:

GPT-4 , analog saat görüntülerini yorumlarken %50’ye yakın hata oranına sahip.

, analog saat görüntülerini yorumlarken %50’ye yakın hata oranına sahip. Claude 3 , bazı saatleri doğru okusa da akrep ve yelkovanın pozisyonlarını karıştırıyor.

, bazı saatleri doğru okusa da akrep ve yelkovanın pozisyonlarını karıştırıyor. Gemini ise bazen saati tamamen farklı bir şekilde yorumluyor ("10.10" yerine "2.50" diyebiliyor).

Peki bu kadar gelişmiş modeller neden böyle temel bir işlemi yapamıyor? Cevap, yapay zekânın öğrenme şeklinde yatıyor.

Asıl sorun, yapay zekâ anlamıyor, sadece tahmin ediyor.

Yapay zekâ modelleri, insan beyni gibi kavramları içselleştirerek öğrenmek yerine büyük veri setlerindeki kalıpları ezberliyor ve bu kalıplara dayanarak tahminler yapıyor.

Yani bir analog saati görünce "Bu, akrep ve yelkovanın açısal ilişkisidir." diye düşünmüyor. Onun yerine, eğitim verilerinde gördüğü benzer görsellerle eşleştirme yapmaya çalışıyor.

İşte sorun da burada başlıyor. Eğitim verilerinde analog saatler yeterine çeşitli değilse model yanlış öğreniyor. Saat okuma, görsel-mantıksal bir bütünlük gerektiriyor. Yapay zekâ ise görseli parçalara ayırıp ilişkilendirmekte zorlanabiliyor.

Ayrıca Romen rakamları, rakamsız saatler vb. farklı stillerdeki saatler de kafasını karıştırıyor.

Peki bu, yapay zekânın sınırlı olduğu anlamına mı geliyor?

Tam olarak değil. Bu durum, yapay zekânın "genel akıl yürütme" (common sense reasoning) konusunda hâlâ eksikleri olduğunu gösteriyor.

İnsanlar için son derece basit olan bu görev, yapay zekâ için karmaşık bir bulmaca gibi ancak bu, gelecekte düzeltilemeyecek bir sorun değil. Sonuçta daha ilk çıktığında bir elin parmaklarını bile düzgün çizemiyordu, şimdilerde ise gerçeğinden ayırt etmek zor.

Araştırmacılar, modellerin "çoklu modalite" (multimodal) öğrenme yeteneklerini geliştirerek bu sorunu aşmayı hedefliyor. Yani yapay zekâ sadece metin veya sadece görsel değil, ikisini bir arada daha iyi işleyebilirse analog saat okuma gibi görevlerde de başarılı olabilir.

Sonuç: Yapay zekâ hâlâ öğreniyor!

Bu araştırma bize şunu gösteriyor: Yapay zekâ inanılmaz yeteneklere sahip olsa da insanların doğal olarak yaptığı bazı temel işlemlerde hâlâ zorlanabiliyor.

Peki sizce yapay zekâ bir gün bu tür basit görevleri kusursuz yapabilecek mi yoksa bazı şeyler sadece insana mı özgü kalacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

Bonus: Eğer bir yapay zekâ modeline "Saat kaç?" diye sormak isterseniz önce ona bir dijital saat gösterin. Muhtemelen daha doğru cevap alırsınız!

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