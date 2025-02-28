Yapay Zekânın Kontrolden Çıkacağından Endişe Duyuyorsanız Frankenstein Sendromuna Sahip Olabilirsiniz!

3 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Robotik alanındaki gelişmelerle birçoğumuz, belirli endişelere kapılabiliyoruz. Hatta bu endişe yoğunlaştığında, içeriğimizde bahsettiğimiz "Frankenstein sendromu" ortaya çıkıyor.

Frankenstein sendromunu, insanlık olarak kendi yarattığımız şeylerin kontrolden çıkıp bizi yok etme korkusu olarak tanımlayabiliriz.

Bu, "teknoloji kötüdür." demek değil. Sadece bu konuda duyulan yoğun endişenin sendroma dönüşmüş hâlini ifade ediyor. İşte ilginç Frankenstein sendromunun nereden geldiği, tam olarak ne olduğu ve popüler kültürdeki yansımaları...

Frankenstein sendromu nereden geliyor?

Mary Shelley'nin 1818 tarihli ünlü eseri Frankenstein'ı bilmeyenimiz yoktur. Eserde; Dr. Victor Frankenstein'ın yarattığı canavar, onun kontrolünden çıkarak kötü sonuçlara sebep oluyor.

İşte bu roman, insanlık olarak teknolojik ve bilimsel ilerlemeler karşısında korkumuzu simgeleyen bir metafor hâline geldi.

Frankenstein sendromu tam olarak nedir?

frankenstein

Frankenstein sendromu, insanların kendi yarattıkları şeylerin kontrolden çıkıp insanlığı yok etme korkusu anlamına geliyor.

Özellikle insan benzeri yaratıklar olan androidler ve yapay zekâ (AI) gibi teknolojileri içine alıyor. Ellerimizle yarattığımız teknolojilerin bize karşı dönme ihtimaline karşı yoğun kaygıyı yansıtıyor.

Günümüzde bu, gerçekten de tartışılan bir konu.

Robotik ve biyomühendislik alanlarındaki hızlı gelişmelerle birlikte yapay zekânın özerkliğini eline alıp bizim kontrolümüzün sınırlarını aşmasından ya da genetik mühendisliğinin etik çizgilerini ihlal etmesinden endişe duyuluyor.

Mesela yapay zekânın askeri alanda kullanılması ya da insan DNA'sının değiştirilmesi gibi konular, bu sendromun yansımaları arasında.

Frankenstein sendromunu popüler kültürde de sık sık görüyoruz.

Bazı eserler, Frankenstein sendromu temasını işliyor. Özellikle bilim kurgu filmlerinde, dizilerinde ve kitaplarında rastlayabiliyoruz. Birkaç örnek verecek olursak:

  • Blade Runner
  • Ex Machina
  • Westworld

Ne dersiniz, sizde de Frankenstein sendromu olabilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilir veya bu temayı işleyen eserlere örnekler bırakabilirsiniz...

Kaynaklar: 1, 2

Sendromlar hakkında diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Eğer Günde 4-6 Saatlik Uyku Size Yetiyor Hatta Artıyorsa 'Kısa Uyuyan Sendromu'na Sahip Olabilirsiniz!
İLGİLİ HABER

Bir Yudum İçki İçmeseniz Bile Sarhoş Olmanıza Sebep Olan İlginç Sendrom: Vücudunuz Alkol Üretiyor Olabilir!
İLGİLİ HABER

Sevgilinizin Eski Sevgilisini Takıntılı Bir Biçimde Kıskanıyorsanız Rebecca Sendromuna Yakalanmış Olabilirsiniz! (Sosyal Medyanın da Etkisi Büyük!)
İLGİLİ HABER

”Nasıl Yani?” Diyeceksiniz: Yüzün Tek Tarafını Tıraş Edip, Tek Tarafına Makyaj Yapmaya Sebep Olan İhmal Sendromu
İLGİLİ HABER

Enkaz Altında Melek veya Hızır Gördüklerini İddia Edenlerin Yaşadığı Asıl Durum: Üçüncü Adam Sendromu
İLGİLİ HABER

İyilik Yapıldığı Düşünülerek Evi Hayvanlarla Doldurmaya Sebep Olan Psikolojik Rahatsızlık: Nuh Sendromu

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler