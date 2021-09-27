Call of Duty Serisinin Efsanesi Captain Price Kimdir?

Eğer bir Call of Duty sevdalısıysanız siz de en az bizim kadar büyük bir Kaptan Price hayranı olmalısınız. Peki bu efsane karakter neden her oyunda var ve geçen onca yıla rağmen neden asla yaşlanmıyor? Gelin beraber bakalım.

Eğer Modern Warfare oynadıysanız, ismi serinin kendisiyle resmen bütünleşen Captain John Price’ı tanıtmamıza hiç gerek yok aslında. Zira kendisi, son derece tehlikeli askeri kimliği altında yatan sevecen mizah anlayışıyla -ve bazı diğer sebeplerden ötürü- Call of Duty severlerin gönlünde taht kurmuş, fazlasıyla aşmış bir karakter.

Price uzun yıllar boyunca, kendine has ağır İngiliz aksanıyla önemli görevlerde kahramanlara önderlik ederek savaşın gidişatını iyi adamların lehine çevirdi. Yıllar dediğimize de bakmayın; yıllar derken aslında on yıllardan bahsediyoruz.

Call of Duty, birden fazla çağda birden fazla çatışma çıkardıkça, bu durum Price’ı da beraberinde sürükledi; ancak bu hesap, normal bir insan ömrü ile pek uyuşmuyor. İşte tam olarak bu noktada devreye girip, bazı olası cevapları bulabilmek için Price’ın kariyerini biraz daha yakından inceleyeceğiz.

Captain John Price’la ilk tanışma

Price’la tanışmamız 2. Dünya Savaşı esnasında gerçekleşen ilk Call of Duty olayları sırasında oluyor ki bu da, tarihsel açıdan bakacak olursak 1 Eylül 1939 ve 2 Eylül 1945 tarihleri arasına denk geliyor. Daha da derine inecek olursak: Şu anki yaşı bilinmemekle birlikte ilk görevi, tarihsel olarak 6 Haziran 1944'te gerçekleşen Pegasus Köprüsü'nün ele geçirilmesidir.

Bu görevden sonra Price, 1944 yılının Haziran ve Ağustos ayları arasında gerçekleşen Caen savaşında aktif bir rol oynuyor. İlk görevde olduğu gibi bu görev esnasında da Price’ın yaşını bilmiyoruz; ancak sanırsak Price’ı, 18. alayda savaşa katılan en genç insan olan Lofty Wiseman ile karşılaştırabiliriz. Price 18 yaşından büyük görünüyor ancak bu durumda onun, okulda herkesin adını bildiği bıyık bırakan ve yaşından büyük gösteren çocuk olduğunu varsayacağız.

Price, 27 Ekim 1944’te Zırhlı Alman Tirpitz’inin sabotajı esnasında ‘sözde’ hayatını kaybediyor. Çavuş Evans’ın gözünden oynadığımız sırada motorları yok ettikten sonra, makine dairesinin zemininde Price’ın sanki çıkan çatışmada ölmüş gibi hareketsizce yatan bedenini görüyoruz; ancak görev hala devam ettiği için durup Price’ın hayati belirtilerini kontrol etmeye vaktimiz olmuyor.

1996 yılına doğru zamanda sıçradığımızda ise şimdiye kadar yaşlanmış olması gereken çok tanıdık bir yüzle karşılaşıyoruz; Captain John Price. Yüzbaşı MacMillian ile birlikte çalışan John Price adlı bu Teğmen, 2. Dünya Savaşı gazimizle oldukça benzer özelliklere sahip. CoD: Infinity War’da bahsedildiği üzere Price 1953 Kasım doğumlu ve bu da bu görev esnasında Price’ın 43 yaşında olduğu anlamına geliyor. Sonraki üç Modern Warfare oyununun 2011-17 yılları arasında geçtiğini hesaba katacak olursak, bu Price’ı onu son görüşümüzde 64 yaşında yapıyor.

Karşımıza çıkan iki John Price da farklı insanlar olamayacak kadar birbirine benziyor. Özellikle ikinci Price, sanki gençlik pınarını keşfetmiş gibi, olduğundan 30 yaş daha genç birisinin görünüşüne ve çevikliğine sahip. Güneşte alev alıp yanmadığına göre Price'ın bir vampir olduğu seçeneğini listemizden eleyebiliriz. E dünyanın en kötü adamlarını yendiğine göre ruhunu şeytana satmış da olamaz... Bu durumda, Price’ın bu sözde ölümsüzlüğünün başka mantıklı bir açıklaması olmalı.

Captain Price ölümsüz mü?

Call of Duty oyunlarındaki bütün görünüşlerini karşılaştıracak olursak, Price'ın kesinlikle normal bir insandan çok daha yavaş bir oranda yaşlandığını söyleyebiliriz. Üstelik anormal olan tek şey bu da değil: Price’ın üstün iyileşme belirtileri gösterdiği anlar da var. Mesela; Modern Warfare 2’nin sonlarına doğru Price ve Soap son savaşta düşmanımız Shepherd ile karşı karşıya geliyor. Görev esnasında Soap göğsüne aldığı kritik bir bıçak darbesiyle etkisiz hale getirilince, Price ve Shepherd baş başa ölümüne dövüşüyor. Shepherd’ın üstünlüğü ele geçirmesiyle Price’ın yüzü, bir boksörün kariyeri boyunca yüzüne alacağı darbelerden daha fazla darbe alıyor.

Soap bir şekilde günü kurtarıyor; ancak tuhaf olan şey Price’ın bir dakikadan kısa bir süre içinde bilincinin geri kazanıp, sanki daha az önce onca darbeyi yiyen kendisi değilmişçesine Soap’a doğru yürüyüp, yüzünde neredeyse hiçbir yara izi leke vs. olmadan kurtarma helikopterine gitmesi. Bu, sizlerin de hak vereceği üzere ilahi seviyede bir iyileşme gücü.

Price, Captain America benzeri bir vaka olabilir mi?

Bütün bunları göz önüne aldığımızda, Price’ın bir askeri deneyin sonucu olduğunu söyleyebilir miyiz? 2. Dünya savaşı esnasında nazilerin, daha uzun süre daha sert ve zorlu koşullara dayanmalarını sağlamak için metamfetamin, steroid ve oksidon kullanarak askerler üzerinde deneyler yaptıkları oldukça bilindik bir gerçek. Bilmediğimiz şey ise; Müttefik Devletlerin de çok benzer nitelikteki ilaçlarla bu tarz deneyler yaptığı.

Müttefikler tarafından onaylanan yasa dışı ve etik olmayan insan deneylerinin bir başka örneği de kötü şöhretiyle tanınan MKUltra'ydı. CIA tarafından yönetilen MKUltra, nihai hedefi insan test deneklerinin zihinlerini kontrol etmek olan bir dizi programdı. Bu programın, ikinci Price’ın doğduğu yıl olan 1953'te resmen onaylanmış olması sizce de öylesine bir tesadüf olabilir mi?

Yoksa Price'ın yeni bir hafıza ile yeniden doğduğu yıl mı demeliyiz?

Gelecekteki Call of Duty oyunlarında Price neden yok?

Doğal olarak, "Eğer Price hükümet tarafından yaratılmış inanılmaz, ölümsüz bir süper askerse, neden onu gelecekteki CoD oyunlarının hiçbirinde görmüyoruz?" diye düşünüyor olabilirsiniz.

Fütüristik CoD oyunlarını oynamış olanlar için; öncül oyunlar savaşın kişiselleştirilmesine odaklanıyor ve bu da Price'a artık ihtiyaç duyulmamasının nedenini açıklıyor.

CoD: Advanced Warfare, konu sahadaki askerleri güçlendirmek olduğunda birçok yeni teknolojiyle birlikte geldi. Görünmezlik pelerinleri, yapay zeka kontrollü dronlar, nano-botlar, biyomekanik uzuvlar ve sıradan askerleri inanılmaz derecede güçlü ölüm makinelerine dönüştüren dış iskelet kıyafetlerinden bahsediyoruz. Durum böyleyken Price gibi bir deney o sırada mevcut olan teknolojiyle sınırlı ve yetersiz bulunurdu.

Bu teoriden çıkarabileceğimiz iki şey varsa o da şudur. Savaş, gelecek ne getirirse getirsin savaştır ve teoriler ne olursa olsun, Captain John Price her zaman çok özel bir karakter olarak kalacak.