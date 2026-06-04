Remedy'nin bu yılki merakla beklenen oyunu CONTROL Resonant'ın PC sistem gereksinimleri açıklandı.

Remedy Entertainment, Control evreninin merakla beklenen devam oyunu CONTROL Resonant'ı 24 Eylül tarihinde oyunseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Çıkış tarihinin netleşmesiyle birlikte Remedy, PC oyuncularının merakla beklediği ilk sistem gereksinimlerini de paylaştı.

Geliştirici ekip, paylaşılan sistem gereksinimlerinin "başlangıç" niteliğinde olduğunu, lansmana doğru hedef performans değerlerini ve daha detaylı bir tabloyu paylaşacaklarını da özellikle belirtti.

CONTROL Resonant sistem gereksinimleri