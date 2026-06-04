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Merakla Beklenen CONTROL Resonant'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı (Yeni PC'ye İhtiyacınız Yok Gibi)

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Remedy'nin bu yılki merakla beklenen oyunu CONTROL Resonant'ın PC sistem gereksinimleri açıklandı.

Merakla Beklenen CONTROL Resonant'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı (Yeni PC'ye İhtiyacınız Yok Gibi)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Remedy Entertainment, Control evreninin merakla beklenen devam oyunu CONTROL Resonant'ı 24 Eylül tarihinde oyunseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Çıkış tarihinin netleşmesiyle birlikte Remedy, PC oyuncularının merakla beklediği ilk sistem gereksinimlerini de paylaştı.

Geliştirici ekip, paylaşılan sistem gereksinimlerinin "başlangıç" niteliğinde olduğunu, lansmana doğru hedef performans değerlerini ve daha detaylı bir tabloyu paylaşacaklarını da özellikle belirtti.

CONTROL Resonant sistem gereksinimleri

Minimum Önerilen
İşlemci Intel i5-8500 veya AMD eş değeri Ryzen7 3700 X veya Intel eş değeri
Ekran Kartı GeForce GTX 1070 / Radeon RX 5600 XT GeForce RTX 3070 / Radeon RX 6700 XT
RAM 16 GB 16 GB
Depolama 100 GB 100 GB
İşletim Sistemi Windows 10/11 64-bit Windows 10/11 64-bit

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