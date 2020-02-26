Corona Virüsü, Mars Bakterilerini Nasıl Durdurabilir?

Bilim dünyası, son dönemde Mars’a insanlı yolculuğu ve Kızıl Gezegen’de koloni kurmayı planlıyor. Dünya ise, Çin’in Wuhan kentinden yayılan ve binlerce ölüme neden olan Corona virüsü salgınıyla mücadele ediyor. Mars’taki numunelerin ölümcül bakteri içerebileceği belirtilirken Corona virüsü sayesinde bu durumun üstesinden gelinebileceği konuşuluyor.

Geçtiğimiz yılın aralık ayı sonlarında patlak veren ve Çin’den hızla yayılan corona virüsü, 30’dan fazla ülkeye ve 80 binden fazla insana bulaştı. Dünya, salgına hazırlıksız yakalandı. İşte bu noktada uzmanlar, Mars’tan numunelerin önlemler altında getirilmesi gerektiğini söylüyor.

Mars'taki zararlı bakterilere corona virüsü reçetesi:

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu yıl içinde Mars 2020 uzay aracını Kızıl Gezegen’e göndermeyi planlıyor. Böylece Mars topraklarından alınacak örneklerin Dünya’ya getirilmesi hedefleniyor. Ancak toprağın yapısında neyin bulunduğu bilinmezliğini koruyor. Zira Mars toprağı, eğer zararlı bakteri içeriyorsa Dünya’daki insanlara zarar verebilir.

Bu nedenle bilim insanları, Mars topraklarında insanlara zararlı bir bakteri olması durumunda, bunu Corona virüsü salgınından yola çıkarak öğrenmek istiyor. SETI Enstitüsü’nden kıdemli bilim insanı John Rummel, “Mevcut duruma Corona virüsü ile eşlik eden endişe iklimini göz önüne almanın öğretici olabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Ancak bilim insanları, Dünya kökenli bakterilerin Mars'ı kirletmesinin daha ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyor. Bu da gelecekteki 'Marslılar' için soruna yol açabilir. NASA’nın eski gezegensel koruma görevlisi Catharine Conley, “Tarihteki bulaşıcı hastalık salgınlarında olduğu gibi, şu anda yayılan Corona virüsü, insanların temas ettikleri ortamlarla etkileşimin sonuçlarını anlamanın neden daha önemli olduğunun başka bir örneğidir” dedi.

Mars'taki yaşam Dünya'yı etkiler mi?

Conley ayrıca, “Mars yaşamı olursa ve Dünya’ya getirilirse, yakın zamanda Grönland’da buzu ısıttığı ortaya çıkan algler gibi, çevreye zarar vermesi olasıdır" ifadelerini kullandı. NASA, 2030’lu yıllarda insanları Mars’a götürmeyi planlıyor ve bu kapsamda hazırlıklar yapıyor. Çalışmalar, işçilerin sonunda bir dizi teleskobun bir parçasını oluşturacak olan California Goldstone'da inşa ettikleri 34 metre genişliğindeki bir çanak üzerinde başladı.

Eğer bir gün Mars'ta koloni kurulur ve numuneler Dünya'ya getilirse işte o zaman Kızıl Gezegen toprağının yapısını daha yakından tanıma fırsatımız olacak. Mars ile ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyor olacağız.