İki Microsoft Çalışanına Corona Virüsü Teşhisi Kondu

Çin’in Wuhan kentinde patlak verdikten sonra dünyanın neredeyse tamamına yayılan yeni tip corona virüsü COVID-19, bugüne kadar 100.000’den fazla kişiye enfekte oldu. Şimdi bu kişilerin arasına, Washington'daki iki Microsoft çalışanının da eklendiği bildirildi.

Amerikan haber kanalı CNBC’nin aktardığı bilgilere göre, ABD’li teknoloji devi Microsoft’un iki çalışanına yeni tip corona virüsü COVID-19 teşhisi kondu. Her iki çalışanın da Washington eyaletindeki Puget Sound bölgesinde oturduğu belirtildi.

Çalışanlardan birinin Microsoft'un ana kampüsünde çalıştığı, diğerinin ise şirketin çatısı altındaki profesyonel iş ağı platformu LinkedIn için uzaktan çalıştığı belirtildi. CNBC, testleri pozitif çıkan her iki Microsoft çalışanın da karantina altına alındığı bilgisini paylaştı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bir LinkedIn sözcüsü, corona virüsü bulaşan LinkedIn çalışanının diğer çalışanlarla hiçbir fiziksel temasının olmadığını söyledi. LinkedIn'de çalışanlar için herhangi bir riskin bulunmadığını belirten sözcü, “Meslektaşımızın yeniden sağlığına kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Küresel çapta halk sağlığı yetkilileri ile yakın çalışarak, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ortaklarımızın sağlık ve güvenliğini birinci önceliğimiz olarak tutmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bloomberg, COVID-19 teşhisi koyulan çalışanlardan birinin, Microsoft'un ana kampüsünde çalıştığını ve bazı çalışanla yakın temasta bulunduğunu bildirdi. ABD’li şirket, salgının daha fazla yayılmasını önlemek adına bazı ofislerindeki çalışanlarının evden çalışmasını istemişti. Benzer şekilde sosyal medya devi Twitter da Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'deki çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getirmişti.