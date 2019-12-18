Corsair, Oyuncu Ekipmanı Üreticisi Scuf Gaming'i Satın Aldı

Corsair, kişiye özel, kullanışlı oyuncu ekipmanlarıyla tanınan Scuf Gaming'i satın aldı. Bünyesine kattığı şirketlerle oyuncu ekipmanı pazarında güçlü bir şekilde devam eden Corsair bu gelişme sayesinde oyun kumandası üretiminde başarı elde etmeyi hedefliyor.

Oyun aksesuar üreticisi Corsair, kişiye özel oyun kumandası üreten Scuf Gaming'i satın aldı. Anlaşma şartları henüz açıklanmasa da satın almak için gerekli işlemlerdin bu ayın sonuna kadar bitmesi bekleniyor.

Scuf Gaming, oyuncular tarafından saygı duyulan ve tercih edilen bir üretici. Şirketin ürünleri dünya çapında birçok profesyonel oyuncu ve yayıncı tarafından kullanılıyor.

Yüksek kalitede e-spor oyun kumandaları üreten Scuf Gaming'in ürünleri oldukça modüler ve kişiye göre ayarlanabilen tasarımlara sahip sahip. Şirketin geleneksel oyun kumandalarına getirdikleri geliştirmeler üzerine 100'den fazla patenti var. Bu geliştirmelerin çoğu el gerilimini azaltmak amacıyla kumandanın arka kısmında yer alan ve ön tuşların görevlerini üstlenebilen arka tuşlar gibi kullanım kalitesine arttırmaya dayalı gelişmeler. Arka tuşlarla ilgili benzer bir geliştirmeyi yakın zamanda Sony duyurmuştu. Ancak önümüzdeki günlerde çıkması beklenen bu geliştirme, DualShock 4 kumandasına takılabilecek eklenti üründü.

Corsair bünyesini genişletiyor

Scuf Gaming, Corsair'ın yakın zamanda aldığı tek şirket değil. Geçtiğimiz yaz Corsair, eski Alienware çalışanları tarafından kurulan özel oyun bilgisayarı üreticisi Origin PC'yi de satın almıştı. Ayrıca geçen sene de yayıncılık ekipman ve aksesuar üreticisi Elgato'yu alan şirket, artık bünyesinde birçok alanda nitelikli şirketler bulunduruyor. Bu da demek oluyor ki Corsair, artık sahip olduğu niteliklerle müşterilerine yüksek kaliteli, profesyonel bir oyun deneyimi sağlayacak.

Bütün bu kazanımların bir getirisi daha var. Corsair bu gelişmelerle birlikte Razer, ve Astroyu satın alan Logitech gibi diğer oyun ekipmanı üreticileri için rakip haline gelecek. Sony'nin Scuf'ı ünlü yapan özelleştirilebilir arka tuşlarını bulunduran yeni aksesuarı DualShock 4 Back Button Attachment'ın da çıkacağı; oyun aksesuarı pazarının zenginleştiği bu dönemde Corsair, yarışa hazır görünüyor.

