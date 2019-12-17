Sony, DualShock 4 İçin Yeni Bir Aksesuar Tanıttı

PlayStation 5'in çıkışına adım adım yaklaşırken Sony, şu anki en güncel konsolu için dizayn edilmiş DualShock 4 için yeni bir aksesuarı satışa sunmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki senenin başında çıkacak ürün PlayStation oyuncularına pratik bir oyun deneyimi sağlayacak gibi görünüyor.

Sony'nin PlayStation 4'ü piyasaya sürmesinin üzerinden 6 sene geçti. Geçen bu sürenin ardından PlayStation hayranlarının yeni konsol beklentisi arttıkça arttı. Sonunda Sony, yakın zamanda yaptığı açıklamalarla bekleyenlerin merakını az da olsa dindirdi çünkü bu açıklamalar, kesin bir çıkış tarihi sunmasa da bu konuda tahmin yürütmeyi mümkün kıldı.

Görünüşe göre PlayStation 5'in çıkışının yakın olması, Sony için PlayStation 4'e yenilikler getirmek konusunda bir sorun teşkil etmiyor. Şirket, bugün geçen 6 senenin ardından PlayStation 4 kontrol cihazı DualShock 4 için yeni bir eklenti duyurdu.

İşte Sony'nin ürünü duyurduğu tanıtım videosu:

DualShock 4 Back Button Attachment adıyla tanıtılan ürün, kullanıcılarına konforlu, pratik, yüksek performanslı ve çok yönlü bir oyun deneyimi vadediyor. Şık dizayna sahip bu eklenti, belirlenmiş fonksiyonları yerine getirmek üzere DualShock 4 cihazınızın arkasına takılabilecek.

Ürünün, kontrol cihazına sağladığı arka tuşlara 16 farklı görev atanabilecek. Yani oyun oynarken kontrolde konforsuz bulduğunuz bir tuşu daha rahat kullanmak için bu arka tuşlara atayabileceksiniz. Örneğin zorlu tuş kombinasyonlarını bu eklenti sayesinde daha kolay şekilde tamamlayabileceksiniz. Aynı zamanda eklentinin üzerinde atadığınız tuşların bilgisini sağlayacak bir OLED ekran bulunacak.

Bir tuş sayesinde oyun sırasında vakit kaybetmeden arka tuşlara atanan görevler değiştirilebilecek. Ayrıca tuş atama seçimleri belirlenip daha sonra kullanmak üzere bir profil olarak kaydedilebilecek. Farklı oyunlar için aralarında kolayca geçiş yapılabilir 3 profil oluşturulabilecek. Bunun yanında eklenti 3,5 mm'lik bir kulaklık girişine de sahip olacak.

Çeşitli PlayStation 4 ve PlayStation VR oyunlarında test edilip onaylanan ürün, ABD ve Kanada'da 23 Ocak 2020 tarihinde satışa sunulacak. Ülkemize ne zaman geleceğini bilmediğimiz ürünün ABD'deki fiyatı ise 30 dolar olacak.