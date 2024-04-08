Counter-Strike 2'nin konsol komutlarını kullanarak duvarlardan görme hilesini aktifleştirmenin mümkün olduğu ortaya çıktı.

Counter-Strike 2 ile ilgili her gün ortaya yeni bilgiler çıkmaya devam ediyor. Son olarak oyunun konsol paneline çeşitli kodlar girerek duvarların arkasını ve düşmanlarımızın nerede olduğunu görmenin mümkün olduğu ortaya çıktı. Bu kodlar çok kısıtlı senaryolarda oyunu daha ilgi çekici ve farklı kılabilir ancak oyun keyfini de oldukça bozabilir.

Aslında CS 2 oynarken duvarların arkasındaki rakipleri görebilmenin birden fazla yolu var ancak Valve, oyunun popülerliğine zarar gelmemesi için bu yöntemlerin kullanımına engel oluyor ve sık sık bu yöntemlere başvuranların da hesaplarını engelliyor. Son duvar hilesinin de ortadan kaldırılması sadece 24 saat sürdü.

CS 2'nin hilecilerle mücadelesi devam ediyor

Counter-Strike 2, geçtiğimiz yaz piyasaya sürüldüğü günden beri hileciler ile mücadeleye devam ediyor. Öte yandan normal şartlar altında oyuncuların bu tür hileler kullanmaları için üçüncü parti programlara başvurmaları gerekiyor ancak konsol kodlarında böyle bir durum bulunmuyor.

Yeni konsol kodunu yazan oyuncular, duvarların arkasındaki rakiplerini yeşil birer silüet olarak görebiliyordu. Valve ise kodu popüler olmasının ardından 24 saat içerisinde etkisiz hâle getirdi. Öte yandan bir oyunda bir konsol varsa orada kullanılabilecek kodlar olduğunu neredeyse bütün oyuncular biliyor ve bu açıkları test ediyor. Counter-Strike 2 pek çok açıdan test aşamasında olan bir oyun ve bu testler için de konsollar kullanılmaya devam ediliyor.