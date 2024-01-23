Kariyerini İngiltere'de sürdüren Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus, Valve'ın hile önleme sistemi tarafından Counter Strike 2'den banlandı.

Bilgisayar oyunları pek çok kişinin ilgisini çektiği gibi profesyonel sporcuların da ilgisini çekiyor. Özellikle Brezilyalı sporcular bu alanda daha çok öne çıkıyorlar. Neymar Jr. gibi isimlerin oyun merakı dünyaca biliniyor. Oyunlara zaman harcamayı seven isimlerden biri de Gabriel Jesus. Ancak Jesus, çok sevdiği Counter Strike 2'den banlandı.

38 bin dolarlık kaplamalar boşa gitti

Yıldız futbolcunun kapatılan hesabında tam 38 bin dolarlık silah kaplaması bulunuyordu, TL cinsinden baktığımızda 1 milyon 150 bin liralık bir kaplama söz konusuydu. Haftalık 265 bin pound kazanan bir futbolcu için bu meblağlar çok da yüksek olmasa da, Jesus'un etkileyici bir kaplama koleksiyonunun olduğunu söylemek mümkün. Konuyla ilgili X'te de bir paylaşım yapan Jesus, hesabının geri açılmasını istedi.

"Merhaba Counter Strike hesabım âdil olmayan şekilde VAC ban yedi, bana yardımcı olabilir misiniz? Hesap linki ve ban görüntüsü ektedir."

Arsenal taraftarları ise bu durumu sosyal medyada ve forumlarda dillerine doladı. İngilizcede şut atmak ve ateş etmek sözcüklerinin her ikisinin de karşılığının shooting olmasından dolayı sık sık kelime esprileri yapıldı. "Yanlış vuruşlara çalışıyorsun.", "Burada da mı isabetli vuramıyorsun?" gibi şakalar yapan taraftarlar, Jesus'un yediği yasağın ardından yeniden futbola odaklanabileceğini de dile getirdiler.

Valve'ın ünlü futbolcuya yardımcı olmaması halinde ise Jesus, aynı hesapta bir daha Counter Strike 2 oynayamayacak, sahip olduğu kaplamaları da satamayacak. Gabriel Jesus bu yıl 16 maçta 3 gol 2 asist ile oynarken Arsenal de ligde üçüncü sırada yer alıyor.