Crimson Desert'ın Geliştiricisi Özür Diledi: Oyundaki Tüm Yapay Zekâ Görseller Değiştirilecek!

Crimson Desert geliştiricisi Pearl Abyss, oyunda yapay zekâ ile üretilmiş görseller kullandığı ortaya çıkınca oyunculardan tepki topladı. Şirket özür diledi ve tartışmalı içeriklerin kaldırılacağını duyurdu.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Son yılların en çok beklenen oyunlarından Crimson Desert, bu kez oynanışıyla değil, oldukça tartışmalı bir konuyla gündemde. Oyuncular, oyunun tanıtım materyallerinde yer alan bazı görsellerin yapay zekâ ile üretildiğini fark etti ve sosyal medyada adeta yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen tepkiler sonrası gözler geliştirici stüdyo Pearl Abyss’e çevrildi. Şirket de gecikmeden bir açıklama yaparak hem durumu kabul etti hem de oyunculardan özür diledi.

another-ai-generated-painting-in-crimson-desert
ai-generated-castles-in-crimson-desert

Oyuncular Fark Etti, Ortalık Karıştı

another-ai-generated-painting-in-crimson-desert

Aslında her şey oyuncuların bazı görsellerdeki garip detayları fark etmesiyle başladı. Özellikle anatomik hatalar ve tutarsız tasarımlar, bu içeriklerin AI üretimi olabileceğini ortaya koydu.

Bu durumun ardından oyuncuların en büyük tepkisi ise şuydu: “Madem AI kullanıldı, neden baştan açıkça belirtilmedi?” İşte tam da bu noktada konu sadece görseller değil, güven meselesine dönüştü.

Pearl Abyss Geri Adım Attı

Gelen yoğun eleştiriler sonrası Pearl Abyss, yaptığı açıklamada AI ile üretilmiş içeriklerin kullanıldığını kabul etti. Ancak asıl önemli detay, şirketin bu içerikleri tamamen kaldıracağını duyurması oldu.

Stüdyo, tartışmalı görsellerin yerine gerçek sanatçılar tarafından hazırlanmış yeni içerikler koyacağını açıkladı. Yani anlayacağınız, geri adım net ve büyük.

Oyun Dünyasında AI Tartışması Büyüyor

ai-generated-castles-in-crimson-desert

Bu olay aslında tek başına bir kriz değil. Oyun sektöründe yapay zekâ kullanımı son dönemde giderek yaygınlaşıyor ve bu durum ciddi tartışmaları beraberinde getiriyor.

Bir yanda üretimi hızlandıran ve maliyetleri düşüren AI araçları var, diğer yanda ise sanatçı emeğinin değersizleştiğini düşünen büyük bir kitle. Crimson Desert olayı da bu tartışmanın en güncel örneklerinden biri oldu.

Açıkçası yapay zekânın sadece birkaç yıl içerisinde tüm sektörleri ele geçirdiği ve şirketlerin en büyük "yardımcısı" haline geldiği bir gerçek. Bu yüzden "Neden yapay zekâ kullanıldı?" diye sorgulamak aslında eski kafa bir davranış gibi görünebilir. Ancak oyuncuların geliştiricilerden şeffaflık ve "özen" talep etmesi, yapay zekâ kullanımını sıfırlamasa da geliştiricilerin kolaya kaçmasını ve özensiz oyunlar piyasaya sürülmesini engelleyecektir.

