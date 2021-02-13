İtalyan ekiplerinden Juventus'un yıldız futbolcusu C. Ronaldo'nun tüm sosyal medya platformlarındaki takipçi sayısı 500 milyonu geçti. Yaşanan olayla birlikte Portekizli yıldız, farklı sosyal mecralarda yarım milyar takipçiye ulaşan ilk isim olmayı başardı.

Futbol tarihinin yaşayan efsanelerinden biri olan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yeşil sahalarda yaptıklarının yanı sıra aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti, yaptığı pahalı harcamalar ve özel hayatıyla her an gündemde kalmayı başaran yıldız oyuncu, sosyal medyanın da en çok ilgi gören isimlerinden biri.

Portekizli yıldızın bu şöhreti, sosyal medya hesaplarına da yansıyor. Öyle ki kendisi, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında 250 milyon takipçiyi geçerek bu alanda bir ilki başarmıştı. Şimdiyse tüm sosyal medya platformlarındaki takipçi sayısı 500 milyonu geçen Ronaldo, bir başka rekora daha imza attı.

Cristiano Ronaldo'nun tüm platformlardaki takipçi sayısı 500 milyonu geçti:

Cristiano Ronaldo, bugün itibarıyla Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarında 500 milyon takipçiyi geçmeyi başardı. Sosyal medyada böylesine büyük bir sayıya ulaşmayı başaran ilk isim olan Ronaldo'nun platformlara göre takipçi sayıları şu şekilde:

Facebook: 148 milyon

Instagram: 262 milyon

Twitter: 91 milyon

Sosyal medya, futboldan daha çok kazandırıyor:

5 kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldıran 36 yaşındaki Ronaldo, geçtiğimiz yıllarda İtalya Seria A kulüplerinden Juventus'a transfer olmuştu. İtalyan ekibi ile yıllık 30 milyon euro için anlaşan yıldız futbolcu, sosyal medya gelirleriyle servetine servet katmaya devam ediyor.

Aktarılanlara göre Ronaldo, 2019 yılında Instagram'da her sponsorlu paylaşım için gönderi başına yaklaşık 971 bin sterlin kazandı. Yıldız ismin yalnızca Instagram'dan yılda 50 milyon dolardan fazla gelir elde ettiği düşünülüyor.