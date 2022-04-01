Cumhurbaşkanı'ndan Gençlere 'Dünyayı Gezin' Tavsiyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı konuşmada gençlere dünyayı gezmeleri tavsiyelerinde bulundu. Sosyal medya yasası hakkında da yeni bir bilgi paylaşan Erdoğan, gençlere 'şartlarınızı zorlayın' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Fatih’de düzenlenen Fatih Genç Projeler programında bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı, yaptığı konuşmasında uzun zamandır Türkiye gündeminde olan ve halen yürürlüğe girmesi beklenen sosyal medya yasası hakkında yeni bilgiler paylaştı. Erdoğan, gençlere de tavsiyelerde bulundu.

Kendi gençliklerinde herkesin rahatça ulaşabileceği kütüphane ve spor merkezlerinin olmadığını belirten Erdoğan, bugünkü nesle maddi altyapı ve teknolojik imkanlar bakımından çok şanslı olduklarını hatırlattı. Erdoğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Dünyayı gezmek için şartlarınızı zorlayın”

“Sizler imkanlar bakımından çok daha şanslısınız. Sosyal medya kullandığı imkanlar yanında doğru kullanılmazsa bataklık gibi yutma tehdidini içinde barındırıyor. Genel olarak internet mecraları, sosyal medya ciddi düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Biz de vatandaşlarımızın tamamını korumak için benzer çalışmaların hazırlıklarına başladık.

Hukuki altyapıdan yoksun, sosyal medya ve ticaret platformlarının yol açacağı sorunlar endişelerin çok üzerindedir. Gereken düzenlemeleri en kısa sürede hayata geçireceğiz. Dijitalleşme ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın kitabın yerini tutamaz. Hiçbir dijital mecra sporla elde edilen fiziki performansın ikamesi olamaz. Kâğıda basılı kitabı çantanızdan asla eksik etmeyin. Düzenli olarak her gün spora vakit ayırın. Demli bir çay ve kahve eşliğinde yapılan sosyalleşmeyi ihmal etmeyin. Ülkemizi, dünyayı gezmek için şartlarınızı zorlayın.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki yağdı: